Сэкономить на аренде жилья реально – четыре совета, как это сделать

На аренде жилья можно экономит в 2-3 раза если соблюдать простые правила

Хотя на пятый месяц войны с россией цена аренды во многих городах Украины снижается, в целом ее стоимость продолжает для многих "кусаться".

Как пишут "Сегодня", существует несколько правил того, как можно сэкономить при выборе аренды:

поиск квартиры на окраине или в спальном районе, где жилье обычно в 2-3 раза дешевле и при этом иметь развитую инфраструктуру и транспортное сообщение;

поиск сожителя, вариант подходит для тех, у кого нет семьи, зато поможет сэкономить до 50% арендной платы;

выбор жилья в доме, построенном до 2000-го года, правда в подобном случае есть вероятность получить жилье с менее комфортными условиями, хотя и необязательно;

подпишите официальный договор об аренде, что позволит зафиксировать цену на протяжении всего действия договора, правда это подходит лишь для тех, кто намерен арендовать жилье не менее года.

Желающим же приобрести жилье эксперты советуют подождать, поскольку уже через 3-6 месяцев прогнозируют обвал цен на недвижимость. Падение стоимости может составить до 20-30% от довоенных цен.