Квартиры в Киеве станут дешевле: эксперт рассказал, когда ждать обвала цен

Недвижимость в столице станет дешевле

После начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину рынок недвижимости замер, а эксперты ожидают, что стоимость жилья упадет. При этом обвал цен затронет и Киев.

Как рассказал председатель Союза консультантов Иван Кудояр в эфире "Громадського радіо", в настоящее время на рынке возникла любопытная ситуация, когда продавцы ожидают роста цен на недвижимость из-за возросшей стоимости стройматериалов, но покупатели не готовы к покупкам.

По его словам, ожидания продавцов не оправдают себя, поскольку люди в настоящее время не готовы вкладываться в недвижимость.

"Покупка – это перспектива на годы: 5 лет, 10 лет. А кто сейчас видит перспективу в Киеве на 5-10 лет?", — сказал Кудояр.

Эксперт указал, что в Киеве сделок на рынке мало, поскольку все ждут падения цен и оно произойдет через 3-6 месяцев.

"Падение точно будет, на 20-30% от довоенной цены", — сказал он и добавил, что наибольшим спросом будут пользоваться недорогие квартиры

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Как сообщалось ранее, эксперты призывают владельцев квартир в Ирпене, Буче и Гостомеле не спешить с продажей, поскольку существует риск потерять деньги.