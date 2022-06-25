Аренда падает, но столица по-прежнему лидер – почем можно снять загородный домик в Украине

Чем дальше от войны, тем дороже будет арендовать дом на лето

Лето актуализировало спрос на аренду загородных домиков, в которых можно разместиться на время жары, уехав из душного и пыльного города. Военные реалии внесли свою коррективу и теперь снять загородный дом в Киевской области стало примерно на 40% дешевле чем прежде, но в целом аренда жилья в регионе по-прежнему самая дорогая.

Об этом говорят данные сервиса "OLX Недвижимость", согласно которым что стоимость аренды дома в Киевской области составляет в среднем 38 тысяч гривен в месяц.

На втором месте идет Львовская область — 15 тыс. грн/мес., затем Закарпатская – 12 тыс. грн/мес., а вот в Одесской хватит 6,8 тыс. грн/мес.

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При этом если ваши финансы не позволяют арендовать весь дом, можно довольствоваться его частью, что потребует в любой части Украины примерно 4-5,5 тыс. грн. Исключение составит лишь Закарпатье, где средняя стоимость аренды части дома достигает 13 тыс. грн.

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В целом в преимущественно безопасных областях с 1 мая по 20 июня в целом было размещено 10,5 тысяч объявлений об аренде загородных, что в 2,5 раза больше, чем год назад.

Что до городской недвижимости, то по мнению экспертов в Киеве в течение ближайших 3-6 месяцев стоит ожидать падения цен на 20-30% от довоенных цен.