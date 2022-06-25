Оренда падає, але столиця, як і раніше, лідер – за скільки можна зняти заміський будиночок в Україні

Чим далі від війни, тим дорожче орендуватиме будинок на літо

Літо актуалізувало попит на оренду заміських будиночків, в яких можна розміститися на час спеки, виїхавши з задушливого та запорошеного міста. Військові реалії внесли свою корективу і тепер зняти заміський будинок у Київській області стало приблизно на 40% дешевше, ніж раніше, але в цілому оренда житла в регіоні, як і раніше, найдорожча.

Про це свідчать дані сервісу "OLX Нерухомість", згідно з якими вартість оренди будинку в Київській області складає в середньому 38 тисяч гривень на місяць.

На другому місці йде Львівська область – 15 тис. грн/міс., потім Закарпатська – 12 тис. грн/міс., а ось на Одещині вистачить 6,8 тис. грн/міс.

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При цьому, якщо ваші фінанси не дозволяють орендувати весь будинок, можна задовольнятися його частиною, що вимагатиме в будь-якій частині України приблизно 4-5,5 тис. грн. Виняток становитиме лише Закарпаття, де середня вартість оренди частини будинку сягає 13 тис. грн.

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Загалом у переважно безпечних областях з 1 травня по 20 червня загалом було розміщено 10,5 тисяч оголошень про оренду заміських, що у 2,5 рази більше, ніж рік тому.

Щодо міської нерухомості, то на думку експертів у Києві протягом найближчих 3-6 місяців варто очікувати падіння цін на 20-30% від довоєнних цін.