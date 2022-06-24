Квартири в Києві стануть дешевшими: експерт розповів, коли чекати на обвал цін

Нерухомість у столиці стане дешевшою

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну ринок нерухомості завмер, а експерти очікують, що вартість житла впаде. При цьому обвал цін торкнеться і Києва.

Як розповів голова Спілки консультантів Іван Кудояр в ефірі "Громадського радіо", нині на ринку виникла цікава ситуація, коли продавці очікують зростання цін на нерухомість через зростання вартості будматеріалів, але покупці не готові до покупок.

За його словами, очікування продавців не виправдають себе, оскільки люди зараз не готові вкладатися в нерухомість.

"Купівля – це перспектива на роки: 5 років, 10 років. А хто зараз бачить перспективу у Києві на 5-10 років?", — сказав Кудояр.

Експерт зазначив, що в Києві угод на ринку мало, оскільки всі чекають на падіння цін і воно відбудеться через 3-6 місяців.

"Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни", — сказав він і додав, що найбільший попит будуть мати недорогі квартири

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Як повідомлялося раніше, експерти закликають власників квартир в Ірпені, Бучі та Гостомелі не поспішати з продажем, оскільки існує ризик втратити гроші.