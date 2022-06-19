Деяким українцям радять терміново зняти квартири з продажу: вами можуть скористатися спекулянти

Вся справа у відбудові інфраструктури у цих містах

Охочим продати квадратні метри у передмісті Києва, зокрема у Бучі, Ірпені та Гостомелі, які були звільнені від російських окупантів, не радять поспішати. Рієлтори кажуть, що за ринковою вартістю житло у цих містах почне коштувати не скоро, а тому власники можуть втратити гроші.

Про це у коментарі "Сьогодні" повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта. За його словами, якщо продати житло зараз — то великий шанс, що його перекуплять спекулянти, які потім на цьому непогано зароблять.

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За словами експерта, на формування ціни на квартиру чи будинок впливає не лише стан житла, а й інфраструктура навколо нього — дороги, наявність лікарень, шкіл, магазинів, а також безпека проживання.

Оскільки Бучу, Ірпінь та Гостомель тільки почали відбудовувати, то говорити про продаж житла там зараз за адекватну ринкову ціну ще надто рано. Юрій Піта каже, що краще подумати про продаж житла на Київщині вже після повного відновлення міст та ринку нерухомості.

Президент Асоціації рієлторів додав, що скористатися власниками, які поспішають продати житло, можуть спекулянти. Це ще один аргумент, чому продаж житла варто пригальмувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається на ринку нерухомості України станом на зараз. Та чому забудовники знову почали продавати житло в новобудовах.