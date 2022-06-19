Некоторым украинцам советуют срочно снять квартиры с продажи: могут воспользоваться спекулянты

Все дело в восстановлении инфраструктуры в этих городах

Желающим продать квадратные метры в пригороде Киева, в частности, в Буче, Ирпене и Гостомеле, которые были освобождены от российских оккупантов, не советуют спешить. Риелторы говорят, что по рыночной стоимости жилье в этих городах будет стоить не скоро, а потому владельцы могут потерять деньги.

Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. По его словам, если продать жилье сейчас — это большой шанс, что его перекупят спекулянты, которые потом на этом неплохо заработают.

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По словам эксперта, на формирование цены на квартиру или дом влияет не только состояние жилья, но и инфраструктура вокруг него – дороги, наличие больниц, школ, магазинов, а также безопасность проживания.

Поскольку Бучу, Ирпень и Гостомель только начали восстанавливать, говорить о продаже жилья там сейчас за адекватную рыночную цену еще слишком рано. Юрий Пита говорит, что лучше подумать о продаже жилья в Киевской области уже после полного восстановления городов и рынка недвижимости.

Президент Ассоциации риелторов добавил, что воспользоваться собственниками, спешащими продать жилье, могут спекулянты. Это еще один довод, почему продажу жилья стоит притормозить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит на рынке недвижимости Украины по состоянию на данный момент. И почему застройщики снова начали продавать жилье в новостройках.