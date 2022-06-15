Желающих продать больше, чем покупателей, но цены не сильно просели – чем живёт рынок недвижимости на западе Украины

Многие покупатели ждут когда рынок обрушится чтобы купить дешевле

После открытия реестров недвижимости в Украине начал оживать рынок купли-продажи жилья, пока в прифронтовых регионах продавцы и покупатели ждут победы Украины "Телеграф" узнал как обстоит ситуация в западных регионах страны.

Львов

По словам львовских риелторов, с открытием реестров в день регистрировались до 70 сделок по купле-продаже жилья, правда практически все они не были оформлены до конца в связи с началом российской агрессии.

"В целом обращений на продажу втрое больше, чем на покупку. Появились отдельные продавцы с ценами на 30% выше довоенных, абсолютное большинство готово к торгу в пределах минус 10% довоенной цены. Спросом пользуются отремонтированные и сданные новостройки, но осмотров еще мало, больше звонков и переписка в мессенджерах. В целом цены не очень просели, владельцы выжидают", — рассказал "Телеграфу" один из местных риелторов.

Черновцы

По словам местных риелторов 70% сделок это то, что было авансировано до войны, более "свежие" сделки тоже есть, но пока немногочисленные и в основном в эконом-сегменте. Цены на продажу довоенные, спрос слабый, предложение в разы больше, чем до войны. Интересуются покупкой в ​​регионе клиенты как местные, так и временно перемещенные.

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Что до цен, то желающие действительно продать жилье готовы снижать цену на 7-10%, но есть и те, кто напротив завышают сумму, которую хотели бы выручить от продажи. При этом цены на аренду быстро приближаются к довоенному уровню, а количество предложений по ней только растет.

Закарпатье

В Закарпатье как признаются собеседники "Телеграфа", когда реестры были закрыты звонков было намного больше, как и желающих на покупку недвижимости. С запуском же реестров большого спроса не наблюдается.

"Цены на новое жилье от застройщиков с начала войны выросли на 15%, соответственно вторичный рынок тоже подорожал, правда наблюдается тенденция к ее снижению, поскольку особого спроса нет. На рынке аренды жилья спрос тоже уменьшился в разы, многие переселенцы, приехавшие в регион, начали возвращаться домой", — сообщил один из местных риелторов.

Ровно

По словам местных специалистов по недвижимости в основном оформляются еще довоенные сделки, а спрос в основном идет на 1-2 комнатные квартиры на вторичном рынке, с довоенными ценами.

При этом наблюдается тенденция по росту цен на рынке, к примеру земельные участки под застройку в пригороде подорожали на 5%, а среди домов наибольшей популярностью пользуются стоимостью 80-150 тыс. дол.

"Стараемся искать варианты на продажу с довоенными ценами, но большинство владельцев настроены поднимать цены и примерно 60% владельцев сняли объекты с продажи в ожидании роста цен. При этом покупатели не спешат, пытаются понять, что будет дальше, а некоторые напрямую спрашивают, когда рынок обвалится. При этом арендовать жилье стали примерно на 10-15% больше и держится на этом уровне. В целом ждем оживления рынка", — рассказал один из ровенских риелторов.

Ивано-Франковск

В регионе растет спрос на продажу, достигший примерно 50% от довоенного, а наиболее популярным вариантом являются новостройки с ремонтом с ценой не дороже 10-15% от довоенных, если продавец пытается получить больше – продажа может продлиться.

На рынке аренды ажиотаж спадает, а цены стабилизируются в сторону их падения, например, в мае ее стоимость примерно на 20% ниже чем в апреле.

Тем временем застройщики предлагают государству решить проблему с нехваткой жилья и уничтожением жилища многих украинцев.