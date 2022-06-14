Цены просели, но продавцы верят в победу: что происходит с недвижимостью в прифронтовых регионах страны

Несмотря на прифронтовой статус жители Запорожья, Одессы и Сум не хотят продавать жилье, уверены что после победы цены вырастут

После запуска рынка купли-продажи недвижимости в столице установилось затишье – риелторы и участники ждут выхода на довоенный уровень цен и продаж к осени.

Как обстояла ситуация с недвижимостью в прифронтовых регионах Одесской, Запорожской и Сумской областей на конец мая "Телеграфу" рассказали местные риелторы.

Одесса — ждет победы и роста цен

Так, по словам участников рынка в Одессе на сегодняшний день рынок аренды в городе "просел" на 25-35%, а большая часть сделок по купле-продаже жилья это в основном старые сделки, не законченные к 24 февраля. Из новых сделок преобладают покупки жилья класса "эконом" и немного готовых новостроев.

"Владельцы жилья сегодня разделились на 3 части – те, кто выжидает как сложится ситуация и потому либо вовсе не готов к какой-то активности, или в лучшем случае может сдать квартиру, те, кто готов продать сейчас и скинуть до 20% цены и те, кто уверен в победе и ожидает роста цен на жилье в городе", — рассказал один из одесских риелторов.

Запорожье – покупатели хотят дешевле, продавцы выжидают

В Запорожье риелторы отмечают также снижение спроса, а покупки в основном еще довоенные, при этом потенциальных покупателей интересуют эконом-жилье или дачи и дома за городом. Что до городского жилья, потенциальные покупатели хотели бы падения цен на 20-30%, однако продавцы готовы продавать в лучшем случае по довоенным ценам, некоторые же также ждут роста цен после победы.

При этом растет стоимость аренды, которая уже превысила довоенный уровень.

"В марте было снижение стоимости аренды на 10-15%, а то и вовсе на условиях просто оплаты коммуналки, в апреле началось возвращение к довоенным ценам, а теперь стоимость аренды даже стремится к росту на 20-25% выше довоенных", — отмечает один из запорожских риелторов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват Запорожья является одной из первоочередных целей рф в ее кровавой агрессии против Украины.

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В Сумской области по словам собеседников "Телеграфа" запрос на куплю-продажу только появляется, жители опасаются за свое будущее поскольку регион является пограничным с рф и сумчане хорошо помнят события февраля-марта.

При этом как отмечают все собеседники "Телеграфа", несмотря на открытие реестров при оформлении сделок наблюдаются сложности в виде смены прописки, оформления доверенностей, подтверждения доходов для банков в рамках финмониторинга и прочее.

По окончании войны риелторы прогнозируют украинцам дефицит жилья и рост цен, что продлится как минимум до 2024 года.