Ціни просіли, але продавці вірять у перемогу: що відбувається з нерухомістю у прифронтових регіонах країни

Незважаючи на прифронтовий статус мешканці Запоріжжя, Одеси та Сум не хочуть продавати житло, впевнені, що після перемоги ціни зростуть.

Після запуску ринку купівлі-продажу нерухомості в столиці встановилося затишшя – ріелтори та учасники чекають виходу на довоєнний рівень цін та продажів до осені.

Яка була ситуація з нерухомістю в прифронтових регіонах Одеської, Запорізької та Сумської областей на кінець травня "Телеграфу" розповіли місцеві ріелтори.

Одеса — чекає на перемогу і зростання цін

Так, за словами учасників ринку в Одесі на сьогоднішній день ринок оренди в місті "просів" на 25-35%, а більша частина угод з купівлі-продажу житла це переважно старі угоди, не закінчені до 24 лютого. З нових угод переважають покупки житла класу "економ" та трохи готових новобудов.

"Власники житла сьогодні розділилися на 3 частини — ті, хто вичікує як складеться ситуація і тому або зовсім не готовий до якоїсь активності, або в кращому разі може здати квартиру, ті, хто готовий продати зараз і скинути до 20% ціни і ті, хто впевнений у перемозі та очікує зростання цін на житло у місті", — розповів один з одеських ріелторів.

Запоріжжя – покупці хочуть дешевше, продавці вичікують

У Запоріжжі ріелтори відзначають також зниження попиту, а покупки переважно ще довоєнні, при цьому потенційних покупців цікавлять економ-житло або дачі та будинки за містом. Щодо міського житла, потенційні покупці хотіли б падіння цін на 20-30%, проте продавці готові продавати в кращому разі за довоєнними цінами, деякі також чекають зростання цін після перемоги.

При цьому зростає вартість оренди, яка вже перевищила довоєнний рівень.

"У березні було зниження вартості оренди на 10-15%, а то й зовсім на умовах просто оплати комуналки, у квітні почалося повернення до довоєнних цін, а тепер вартість оренди навіть прагне до зростання на 20-25% вище за довоєнні", — зазначає один із запорізьких ріелторів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що захоплення Запоріжжя є однією з першочергових цілей Росії у її кривавій агресії проти України.

Читайте також: Категорія В регіонах росія хоче захопити ще один облцентр України: Зеленський розповів, який саме Незважаючи на потужне протистояння українських захисників, противник відступати не планує та готується до досягнення нових цілей

У Сумській області, за словами співрозмовників "Телеграфа", запит на купівлю-продаж тільки з’являється, жителі побоюються за своє майбутнє оскільки регіон є прикордонним з РФ і сумчани добре пам’ятають події лютого-березня.

При цьому, як зазначають усі співрозмовники "Телеграфа", незважаючи на відкриття реєстрів при оформленні угод спостерігаються складності у вигляді зміни прописки, оформлення довіреностей, підтвердження доходів для банків у рамках фінмоніторингу та інше.

Після закінчення війни ріелтори прогнозують українцям дефіцит житла та зростання цін, що триватиме як мінімум до 2024 року.