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Ціни просіли, але продавці вірять у перемогу: що відбувається з нерухомістю у прифронтових регіонах країни

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Микита Синицін Микита Синицін
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На передовій не поспішають продавати нерухомість, вірять, що після перемоги вона подорожчає
На передовій не поспішають продавати нерухомість, вірять, що після перемоги вона подорожчає

Незважаючи на прифронтовий статус мешканці Запоріжжя, Одеси та Сум не хочуть продавати житло, впевнені, що після перемоги ціни зростуть.

Після запуску ринку купівлі-продажу нерухомості в столиці встановилося затишшя – ріелтори та учасники чекають виходу на довоєнний рівень цін та продажів до осені.

Яка була ситуація з нерухомістю в прифронтових регіонах Одеської, Запорізької та Сумської областей на кінець травня "Телеграфу" розповіли місцеві ріелтори.

Одеса — чекає на перемогу і зростання цін

Так, за словами учасників ринку в Одесі на сьогоднішній день ринок оренди в місті "просів" на 25-35%, а більша частина угод з купівлі-продажу житла це переважно старі угоди, не закінчені до 24 лютого. З нових угод переважають покупки житла класу "економ" та трохи готових новобудов.

"Власники житла сьогодні розділилися на 3 частини — ті, хто вичікує як складеться ситуація і тому або зовсім не готовий до якоїсь активності, або в кращому разі може здати квартиру, ті, хто готовий продати зараз і скинути до 20% ціни і ті, хто впевнений у перемозі та очікує зростання цін на житло у місті", — розповів один з одеських ріелторів.

Запоріжжя – покупці хочуть дешевше, продавці вичікують

У Запоріжжі ріелтори відзначають також зниження попиту, а покупки переважно ще довоєнні, при цьому потенційних покупців цікавлять економ-житло або дачі та будинки за містом. Щодо міського житла, потенційні покупці хотіли б падіння цін на 20-30%, проте продавці готові продавати в кращому разі за довоєнними цінами, деякі також чекають зростання цін після перемоги.

При цьому зростає вартість оренди, яка вже перевищила довоєнний рівень.

"У березні було зниження вартості оренди на 10-15%, а то й зовсім на умовах просто оплати комуналки, у квітні почалося повернення до довоєнних цін, а тепер вартість оренди навіть прагне до зростання на 20-25% вище за довоєнні", — зазначає один із запорізьких ріелторів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що захоплення Запоріжжя є однією з першочергових цілей Росії у її кривавій агресії проти України.

У Сумській області, за словами співрозмовників "Телеграфа", запит на купівлю-продаж тільки з’являється, жителі побоюються за своє майбутнє оскільки регіон є прикордонним з РФ і сумчани добре пам’ятають події лютого-березня.

При цьому, як зазначають усі співрозмовники "Телеграфа", незважаючи на відкриття реєстрів при оформленні угод спостерігаються складності у вигляді зміни прописки, оформлення довіреностей, підтвердження доходів для банків у рамках фінмоніторингу та інше.

Після закінчення війни ріелтори прогнозують українцям дефіцит житла та зростання цін, що триватиме як мінімум до 2024 року.

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#Нерухомість #Житло #Квартири