Нестача житла та зростання цін – що чекає ринок нерухомості України після війни

Зростання вартості будматеріалів та військова інфляція штовхають ціни на житло нагору

Незважаючи на активізацію угод на ринку оренди нерухомості, купівля-продаж квадратних метрів в Україні досі офіційно стоїть на паузі. Але що буде з цінами на житло після закінчення бойових дій?

За словами співзасновника та керуючого партнера INSPI Development Володимира Семенцова, зараз є ціла низка факторів, що негативно впливають на ринок нерухомості. Це відсутність платоспроможного попиту через війну, інфляція, у тому числі зростання цін на будматеріали, виїзд кваліфікованих будівельників, військові ризики, зокрема ймовірність ракетного обстрілу. Все це веде до того, що девелопери не знають, якою буде ціна за квадратний метр.

"Ціни на будматеріали, за даними девелоперів, з березня по травень зросли в середньому на 15-20% і не виключено, що наступні місяці вони можуть збільшитися ще як мінімум на 10%. А зростання вартості будівельних матеріалів на 15-20% теоретично додає до вартості м2, залежно від обсягів та складності будівництва, у середньому від 5% до 10%", — пояснює "Телеграфу" Семенцов.

При цьому сама держава своїми діями, наголошує експерт, часто лише посилює ситуацію на ринку. Таким кроком Семенцов назвав збільшення облікової ставки НБУ до 25%, що фактично унеможливлює розвиток будь-яких, навіть гіпотетичних, програм з кредитування не лише забудовників, а й для потенційних покупців житла.

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"Відсутність доступних цільових кредитів під мінімальні відсотки саме на будівництво може спричинити за собою велику кризу недобудов, адже в зоні ризику банкрутства можуть опинитися не лише невеликі та середні компанії, які будували переважно за залучені з продажу кошти, а й великі забудовники, у яких На стадії зведення знаходиться кілька великих проектів», – наголошує експерт.

Загалом, як зізнаються учасники ринку, на сферу будівництва нерухомості чекає серйозний спад, який призведе до дефіциту житла в Україні до 2023 року.