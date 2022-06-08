Пропозицій по 4-6 тисяч достатньо: у яких районах Києва найвигідніше знімати квартиру

Все залежить від якості ремонту та новизни самого будинку

У Києві станом на червень достатньо пропозицій стосовно здачі квартир в оренду. Цінова політика залежить від розташування квартири та стану самого житла, однак бюджетних варіантів за адекватні гроші вистачає.

Про це розповів фахівець з нерухомості Сергій Боровський у коментарі виданню "Вечірній Київ".

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"Ціна залежить від району, будинку у якому розташована квартира, стану житла. Дешевші пропозиції у старих будинках, особливо "хрущівках", та у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Солом`янському, Святошинському районах", — пояснив експерт.

Він додав, що у вищевказаних районах квартири можуть здаватися в оренду за 4000 гривень/місяць, а без ремонту, чи смарт можна знайти в діапазоні від 3000 до 3500 гривень/місяць.

Зрозуміло, що у новобудовах з ремонтом, або у Печерському, Шевченківському, Оболонському районах квартири коштують значно дорожче. Ціна коливається в середньому на рівні 6000-7000 гривень та напряму залежить від якості ремонту, наявності побутової техніки і т.д.

Боровський зазначає, що орендарі більше звертають увагу на дешевшу ціну, аніж якісний ремонт.

Читайте також: Категорія Нерухомість Квартири в Україні стануть дешевшими, але не скрізь: експерт розповів, чого чекати від ринку нерухомості Наразі українців цікавить житло у західних областях України, а тому там падіння цін у найближчому майбутньому чекати не варто.

Як розвиватиметься ситуація на столичному ринку оренди житла у майбутньому експерти не беруться прогнозувати, адже все залежить від бойових дій.

"Якщо ворог піде на Київ, квартири знову стануть порожніми. Після кожного чергового бомбардування столиці, все більше людей їде з міста. Якщо все буде добре і війна закінчиться, звичайно, ціни на оренду зростуть. Люди повертатимуться, адже у Києві більше шансів знайти роботу, ніж в інших регіонах", — резюмував фахівець з нерухомості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки доведеться викласти на купівлю "однушку" у Києві під час війни.