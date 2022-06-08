Предложений по 4-6 тысяч достаточно: в каких районах Киева выгоднее всего снимать квартиру

Все зависит от качества ремонта и новизны самого дома

В Киеве по состоянию на июнь достаточно предложений по сдаче квартир в аренду. Ценовая политика зависит от расположения квартиры и состояния жилья, однако бюджетных вариантов за адекватные деньги хватает.

Об этом рассказал специалист по недвижимости Сергей Боровский в комментарии изданию "Вечерний Киев".

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"Цена зависит от района, дома в котором расположена квартира, состояния жилья. Более дешевые предложения в старых домах, особенно "хрущевках", и в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Соломенском, Святошинском районах", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в вышеуказанных районах квартиры могут сдаваться в аренду за 4000 гривен/месяц, а без ремонта или смарт можно найти в диапазоне от 3000 до 3500 гривен/месяц.

Понятно, что в новостройках с ремонтом или в Печерском, Шевченковском, Оболонском районах квартиры стоят значительно дороже. Цена колеблется в среднем на уровне 6000-7000 гривен и напрямую зависит от качества ремонта, наличия бытовой техники и т.д.

Боровский отмечает, что арендаторы больше обращают внимание на более дешевую цену, чем качественный ремонт.

Читайте также: Категория Недвижимость Квартиры в Украине станут дешевле, но не везде: эксперт рассказал, чего ждать от рынка недвижимости В настоящее время украинцев интересует жилье в западных областях Украины, а потому там падения цен в ближайшем будущем ждать не стоит.

Как будет развиваться ситуация на столичном рынке аренды жилья в будущем, эксперты не берутся прогнозировать, ведь все зависит от боевых действий.

"Если враг пойдет на Киев, квартиры снова станут пустыми. После каждой очередной бомбардировки столицы, все больше людей уезжает из города. Если все будет хорошо и война закончится, конечно, цены на аренду возрастут. Люди будут возвращаться, ведь в Киеве больше шансов найти работу, чем в других регионах", — резюмировал специалист по недвижимости.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько придется выложить на покупку "однушку" в Киеве во время войны.