Аренда жилья во время войны: на что надо обратить внимание съемщику

Что происходит на рынке арендуемой недвижимости и о чем надо помнить съемщику

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину многим жителям пришлось покинуть свои дома и искать возможность найти крышу над головой в других областях нашей страны. Это привело к тому, что в некоторых областях арендовать квартиру стало не так и просто.

О том, что происходит на рынке арендуемой недвижимости рассказал адвокат и партнер юридической компании ESQUIRES Александр Шкелебей в интервью Mind.

По его словам, цены на временное жилье и коммерческую недвижимость зависят от региона к региону, а стоимость на нее зачастую коррелирует с активностью боевых действий в конкретной части страны.

"В западных регионах Украины из-за стремительного роста спроса наблюдаются пиковые цены на аренду жилья. Не исключено, что рынок коммерческой недвижимости может частично подхватить этот региональный тренд", — говорит Шкелебей.

Вместе с тем он подчеркивает, что любые прогнозы должны учитывать длительность боевых действий и их географию.

Аренда жилья в условиях войны проводится по тех же принципах, что и до нее, однако без работающего реестра иногда бывает невозможно проверить владельца недвижимости. А поэтому адвокат призвал очень внимательно проверять документы, подтверждающие личность арендодателя и его права владения, а при необходимости вносить их в договор.

Также Шкелебей рекомендует прописать в договоре условия аренды на случай форс-мажорных обстоятельств. С 3 мая стороны также могут обратиться к нотариусам, включенным в список Минюста.

Что касается аренды государственного или коммунального имущества, то с 13 апреля в том или ином регионе могут быть установлены правила, которые отличаются от прописанных в соответствующем законе. Поэтому адвокат рекомендует заинтересованному бизнесу внимательно ознакомиться с этими нововведениями.

Напомним, ранее Шкелебей рассказывал о том, какие ошибки совершают украинцы во время покупки жилья на вторичном рынке и как из-за них не потерять свое новое жилье.