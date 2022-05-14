Оренда житла під час війни: на що треба звернути увагу наймачеві

Що відбувається на ринку нерухомості, що орендується, і про що треба пам’ятати наймачеві

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну багатьом жителям довелося залишити свої будинки та шукати нагоди знайти дах над головою в інших областях нашої країни. Це призвело до того, що в деяких областях орендувати квартиру стало не так просто.

Про те, що відбувається на ринку нерухомості, що орендується, розповів адвокат і партнер юридичної компанії ESQUIRES Олександр Шкелебей в інтерв’ю Mind.

За його словами, ціни на тимчасове житло та комерційну нерухомість змінюються від регіону до регіону, а вартість на неї часто корелює з активністю бойових дій у конкретній частині країни.

"У західних регіонах України через стрімке зростання попиту спостерігаються пікові ціни на оренду житла. Не виключено, що ринок комерційної нерухомості може частково підхопити цей регіональний тренд", — говорить Шкелебей.

Водночас він наголошує, що будь-які прогнози мають враховувати тривалість бойових дій та їх географію.

Оренда житла в умовах війни проводиться за тими ж принципами, що й до неї, проте без реєстру, що працює, іноді буває неможливо перевірити власника нерухомості. А тому адвокат закликав дуже уважно перевіряти документи, що підтверджують особу орендодавця та його права володіння, а за необхідності вносити їх у договір.

Також Шкелебей рекомендує прописати у договорі умови оренди на випадок форс-мажорних обставин. З 3 травня також можна звернутися до нотаріусів, включених до списку Мін’юсту.

Щодо оренди державного чи комунального майна, то з 13 квітня у тому чи іншому регіоні можуть бути встановлені правила, які відрізняються від прописаних у відповідному законі. Тому адвокат рекомендує зацікавленому бізнесу уважно ознайомитись із цими нововведеннями.

Нагадаємо, раніше Шкелебей розповідав про те, які помилки роблять українці під час купівлі житла на вторинному ринку та як через них не втратити своє нове житло.