Житла на всіх не вистачить – девелопери назвали основний тренд ринку нерухомості у 2022 році

Девелопери зізнаються, що не можуть дозволити собі будувати стільки житла, скільки потрібно

Ринок нерухомості в Україні чекає відкриття реєстрів для купівлі-продажу житла, що було обіцяно ще у травні, але поки що не сталося. Тим часом девелопмери вже заявили, що цього року не зможуть забезпечити житлом усіх українців, які його потребують — близько 8 мільйонів людей переселилися з інших регіонів країни з початком російської агресії проти України.

Так, співзасновник та керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов зазначив, що на первинний ринок нерухомості сьогодні впливає ціла низка негативних факторів:

відсутність покупців-інвесторів, які готові вкладати кошти в недобудований об’єкт;

дефіцит будівельних матеріалів та відсутність налагоджених нових логістичних ланцюжків для їх постачання;

нестача власних коштів девелоперів для повноцінного зведення житлових комплексів та неможливість залучення банківських кредитів;

дефіцит кваліфікованих будівельників та загальна нестача робочої сили;

непрогнозованість війни — відсутність 100-відсоткових гарантій безпеки та перспектив завершення не тільки активних бойових дій, а й ракетного обстрілу,

важка економічна ситуація у країні, реальна, а чи не номінальна інфляція.

"Зупинка багатьох будівництв, велика кількість знищених будинків, міграційні процеси, зростання вартості будівельних матеріалів та дефіцит робочої сили – одні з найголовніших факторів, що призведуть до скорочення обсягів будівництва. І на мою думку вже у 2023 році Україна зіткнеться із суттєвим дефіцитом готового житла", — резюмує експерт.

В очікуванні відкриття ринку купівлі-продажу нерухомості українці змушені орендувати житло ризикуючи стати жертвами шахраїв.