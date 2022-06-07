Шахраї не сплять: як не втратити гроші під час оренди квартири

На що варто звернути увагу наймача житла

Через бойові дії, що продовжуються в Україні, багатьом громадянам нашої країни довелося переїхати в безпечніші області, проте різке зростання попиту на орендоване житло призвело до активізації шахраїв.

Про те, як не дати себе обдурити та на що відразу варто звернути увагу під час розмови з орендодавцем, розповіла лідер команди з якості контенту в OLX Нерухомість Юлія Ковбаса.

За її словами, найголовніше, що варто робити наймачеві — це не поспішати та уважно вивчати деталі угоди. Хоч переїзд завжди пов’язаний зі стресом, проте він грає на руку шахраям, які щоразу намагаються провернути перевірені схеми.

Передплата

Одна з найпоширеніших схем шахраїв полягає в тому, що клієнт дзвонить "орендодавцеві", а той просить передоплату за "бронювання" житла через нібито величезний наплив охочих заселитися у квартиру. При цьому найчастіше житла не існує.

Платити у випадках, якщо ви не впевнені в тому, що житло існує безумовно не варто. Замість того, можна попросити додаткові фотографії квартири, звернути увагу на те, як давно зареєстрований профіль автора оголошення, звірити локації в оголошенні з картами Google Maps, поставити додаткові запитання.

Якщо підозри не були розвіяні, варто звернутися до служби підтримки платформи, на якій розміщено оголошення або в Кіберполіцію.

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Здача в оренду чужого житла

Ще одна популярна схема серед шахраїв, які винаймають житло на кілька діб, а потім представляються власником квартири та "здають" її жертвам. Найчастіше аферисти беруть передоплату за місяць-два і просто зникають.

Щоб не потрапити в пастку, варто обов’язково вимагати в орендодавця документи, що підтверджують, що житло справді належить йому. Якщо ж він це робити відмовляється, то не варто витрачати свого часу.

Поганий стан житла

Ще одна проблема, яка була популярною і в довоєнний час. Орендодавець здає квартиру у "хорошому стані", але потім виявляється, що реальний стан житла не відповідає заявленому.

Якщо мешканець готовий миритися з цими проблемами, то варто вимагати знижки та обов’язково скласти договір, у якому обумовити терміни оренди, умови виселення, повернення суми застави тощо.

Спекуляції із цінами

У воєнний час необґрунтовано завищувати вартість оренди житла заборонено законом, проте якщо наймачам такі оголошення все одно трапляються, то варто звернутися до Бюро економічної безпеки або написати до них телеграм-бот.

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Як повідомлялося раніше, через початок бойових дій в Україні значно зріс попит на оренду житла, однак у низці областей ціни на орендоване житло навпаки впали.