Попит на оренду зріс майже втричі: де пропозицій найбільше і за скільки можна зняти житло

Попит на оренду разом з цінами найбільше зріс у західних регіонах

Через бойові дії жителі деяких міст України були змушені переїжджати у відносно безпечні регіони й винаймати там житло. Через це попит на оренду суттєво зріс — якщо за день до війни житло шукали 1,6 мільйона користувачів мережі, то зараз таких пошуків 2,7 мільйона.

Як передає 24 канал, про це розповіли аналітики порталу OLX Нерухомість розповіли.

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Так, лідером за кількістю вільних квартир стала Київська область — якщо порівнювати з довоєнними показниками, то вільних помешкань тут стало вдвічі більше. На фоні зниження попиту впала й ціна на оренду.

"Якщо до 23 лютого можна було обирати з-понад 20 тисяч осель, то у травні – їх уже більше ніж 40 тисяч. Водночас середня вартість оренди у травні навпаки знизилась майже на 22% та становить менш як 9 тисяч гривень на місяць", — зауважили фахівці.

На сьогодні не виникне проблем й з пошуком житла у Дніпропетровській області. Від початку війни пропозицій для оренди в області стало більше на 11%, однак ціна несподівано зросла — за квартиру просять в середньому понад 7 тисяч гривень.

Ціна на рівні 7 тисяч гривень за квартиру також спостерігається на Івано-Франківщині та Полтавщині, а от у Черкаській області ціна проживання на місяць стане у 6 тисяч гривень.

Тим часом у західних регіонах на тлі зростання попиту піднялися й ціні. Так, в Івано-Франківську місячна оренда однокімнатної квартири у травні коштує 8 776 гривень, двокімнатна обійдеться в 11 702 гривень, трикімнатна – у 17 553 гривень.

При цьому у Хмельницькому пропозиції більш доступні – однокімнатна квартира в середньому коштує 6 000 гривень на місяць, двокімнатна – 8 000 гривень, а за трикімнатне житло доведеться віддати в середньому 12 000 гривень на місяць.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких містах України найвигідніше орендувати житло на короткий термін.