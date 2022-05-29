Спрос на аренду вырос почти втрое: где предложений больше всего и за сколько можно снять жилье

Спрос на аренду вместе с ценами больше всего вырос в западных регионах

Из-за боевых действий жители некоторых городов Украины были вынуждены переезжать в относительно безопасные регионы и снимать там жилье. Поэтому спрос на аренду существенно вырос — если за день до войны жилье искали 1,6 миллиона пользователей сети, то сейчас таких поисков 2,7 миллиона.

Как передает 24 канал, об этом рассказали аналитики портала OLX Недвижимость.

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Так, лидером по количеству свободных квартир стала Киевская область — если сравнивать с довоенными показателями, то свободных помещений здесь стало вдвое больше. На фоне понижения спроса упала и цена на аренду.

"Если до 23 февраля можно было выбирать более 20 тысяч домов, то в мае – их уже более 40 тысяч. В то же время средняя стоимость аренды в мае наоборот снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч гривен в месяц", — заметили специалисты.

На сегодняшний день не возникнет проблем и с поиском жилья в Днепропетровской области. С начала войны предложений по аренде в области стало больше на 11%, однако цена неожиданно выросла — за квартиру просят в среднем более 7 тысяч гривен.

Цена на уровне 7 тысяч гривен за квартиру также наблюдается в Ивано-Франковской и Полтавской области, а вот в Черкасской области цена проживания в месяц станет в 6 тысяч гривен.

Между тем, в западных регионах на фоне роста спроса поднялись и цены. Так, в Ивано-Франковске месячная аренда однокомнатной квартиры в мае стоит 8 776 гривен, двухкомнатная обойдется в 11 702 гривен, трехкомнатная – в 17 553 гривен.

При этом в Хмельницком предложения более доступны – однокомнатная квартира в среднем стоит 6000 гривен в месяц, двухкомнатная – 8000 гривен, а за трехкомнатное жилье придется отдать в среднем 12000 гривен в месяц.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких городах Украины выгоднее всего арендовать жилье на короткий срок.