Киев оказался не слишком дорогим: где выгоднее всего арендовать жилье на короткий срок

Самым дорогим городом по аренде квартир оказался Ужгород, а домов — Днепр

Из-за войны многие украинцы были вынуждены покинуть собственные дома и искать жилье в других областях Украины. Тем, кому не удалось сразу найти квартиру или дом на длительный срок, вынуждены были пользоваться посуточной арендой жилья.

Аналитики OLX в связи с этим исследовали, где выгоднее всего арендовать жилье на короткий срок, и рассказали об этом "Сегодня".

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Отмечается, что для посуточной аренды в Украине на сайте OLX доступно 10 тысяч квартир. Неожиданно для всех самым дешевым в этом плане оказался Киев.

"По сравнению со всеми крупными городами, в Киеве самая низкая средняя стоимость ночлега в однокомнатной квартире – всего 578 гривен в сутки. В Черкассах придется отдать около 600 гривен за ночь, а дороже всего – в Ужгороде. Здесь аренда суток в однокомнатной квартире обойдется, в среднем, в 850 гривен", – отмечают аналитики.

Ориентировочные суммы на посуточную аренду квартир по состоянию на май 2022 года:

Примерная цена на посуточную аренду квартир в Украине

Ситуация с арендой домов выглядит несколько иначе. Таких объявлений всего 1355. При этом наиболее выгодными для аренды являются дома в Кропивницком — 725 грн/сутки, на Волыни — от 925 до 1400 гривен/сутки, в курортных городках Карпат — 1000-2000 грн/сутки.

Относительно остановок на сутки в отеле или на базах отдыха — дешевле всего будет в Житомирской области, однако и в Киеве цена не слишком кусается. В целом средние цены выглядят следующим образом:

Ориентировочная цена ночевки в отелях и на базах отдыха Украины

Как и до войны самым дешевым вариантом ночлега будет хостел. Самые бюджетные цены на май в таких городах:

Полтава – 150 грн в сутки;

Винница и Ужгород – по 200 грн;

Львов – 280 грн;

Ивано-Франковск – 350 грн.

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