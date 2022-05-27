Київ виявився не надто дорогим: де найвигідніше орендувати житло на короткий термін

Найдорожчим містом щодо оренди квартир виявився Ужгород, а будинків — Дніпро

Через війну багато українців були змушені покинути власні домівки та шукати житло в інших областях України. Тим, кому не пощастило одразу знайти квартиру чи будинок на тривалий термін, змушені були користуватися подобовою орендою житла.

Аналітики OLX у зв'язку з цим дослідили, де найвигідніше орендувати помешкання на короткий термін, та розповіли про це виданню "Сьогодні".

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Зазначається, що для подобової оренди в Україні на сайті OLX доступні 10 тисяч квартир. Несподівано для всіх найдешевшим у цьому плані виявився Київ.

"У порівнянні з усіма великими містами, в Києві найнижча середня вартість ночівлі в однокімнатці – всього 578 гривень на добу. В Черкасах доведеться віддати близько 600 гривень за ніч, а найдорожче – в Ужгороді. Тут оренда доби в однокімнатній квартирі обійдеться, в середньому, у 850 гривень", – зазначають аналітики.

Орієнтовні суми на подобову оренду квартир станом на травень 2022:

Орієнтовна ціна на подобову оренду квартир в Україні

Ситуація з орендою будинків має дещо інших вигляд. Таких оголошень є всього 1355. При цьому найвигіднішими для оренди є будинки у Кропивницькому — 725 грн/добу, на Волині — від 925 до 1400 гривень/добу, у курортних містечках Карпат — 1000-2000 грн/добу.

Щодо зупинок на добу у готелі чи на базах відпочинку — найдешевше буде у Житомирській області, однак і в Києві ціна не надто кусається. Загалом середні ціни мають такий вигляд:

Орієнтовна ціна ночівлі у готелях та на базах відпочинку України

Як і до війни найдешевшим варіантом ночівлі буде хостел. Найбюджетніші ціни станом на травень у таких містах:

Полтава – 150 грн на добу;

Вінниця та Ужгород – по 200 грн;

Львів – 280 грн;

Івано-Франківськ – 350 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого очікувати від цін на житло після того, як ринок нерухомості таки запрацює.