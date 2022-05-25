Як домовитись про зниження вартості оренди житла чи офісу? Дві прості поради

Трохи витраченого часу та вміння домовлятися може допомогти заощадити на оренді житла

Анонсований у травні запуск процесу купівлі-продажу нерухомості поки що так і не стартував, тому оренда залишається основним видом діяльності на ринку.

Як повідомляє профільний сайт Flatfy.ua, у порівнянні з жовтнем 2021 року ринок оренди зазнав серйозних змін, наприклад, у західних регіонах ціни збільшилися на 100% і більше, водночас у деяких знизилися. Серед них, наприклад, Київська область, де ціна оренди впала на 11%.

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"Телеграф" вирішив дізнатися, чи можливо орендарю домовитися про зниження орендної плати і що для цього потрібно зробити, про що нам розповів експерт з нерухомості Михайло Артюхов.

Порахувати та вивчити ситуацію – запорука успіху

Припустимо, йдеться про квартиру у спальному районі Києва площею 48 квадратних метрів, за яку орендар сплачує 10 000 гривень щомісяця, але хоче знизити її поріг до 7000 гривень.

Що робити у такому разі? Експерт радить обрати один із двох варіантів:

найняти грамотного ріелтора;

зайнятися вивченням ситуації самому.

Оскільки зазвичай ріелтор веде аналітичну роботу, можна спробувати заощадити та зайнятися цим самостійно.

Перший крок – вирахувати приблизну вартість житла, що орендується, що можна зробити шляхом вивчення аналогічних пропозицій у відкритому доступі.

Припустимо, квартири схожі з орендованою вами, коштують в даному районі близько 1200 доларів за квадратний метр, що дає загальну вартість квартири в 48 "квадратів" у 57 600 доларів або за нинішнім курсом долара близько 2 млн. грн.

"Мінімальна рентабельність, з якою готові працювати орендодавці житла – 5% річних або 100 000 гривень для нашого прикладу. І в цьому випадку 10 000 гривень на місяць є адекватною ціною, оскільки дають на рік власнику житла 120 000 гривень. Водночас спроба знизити оренду до 7000 гривень знижує рентабельність приблизно до 4,2% — 84 тисячі гривень на рік. Очевидно, що це не на користь власника житла", — пояснює розрахунки та правила, які діють на ринку оренди Михайло Артюхов.

Але не варто впадати у відчай, час приступати до наступного етапу підготовчої роботи.

Дипломатичний талант – дуже бажаний

На другому етапі слід вивчити ситуацію — все за тими ж відкритими джерелами дізнатися, скільки власників житла здають свою житлову площу в оренду і скільки потенційних орендарів розмістили оголошення про пошук житла.

"Якщо припустимо, у вашому районі є 100 оголошень про здачу житла в оренду та 10 оголошень осіб, які шукають житло в оренду, у вас з’являється чудовий козир при переговорах з орендодавцем. Як показує практика, пошук 1 клієнта на оренду займає 1-2 тижні, а якщо бажаючих у 10 разів менше, ніж квартир, цей період збільшується до 10-20 тижнів, тобто власник житла втрачає гроші за 2,5-5 місяців. ", — каже експерт.

Втім, як каже співрозмовник "Телеграфа", деякі власники житла готові ризикувати і втрачати гроші зараз, щоб потім отримати клієнта, готового заплатити їхню ціну, тобто 10 000 гривень. І тут саме час виявити вміння комунікації.

"Можна запропонувати компроміс, наприклад, платити 8000 гривень на місяць, що дає власнику на рік 96 000 гривень, тобто майже необхідний йому мінімум 100 000 гривень за квартиру вартістю до 2 мільйонів гривень. При цьому ви заощаджуєте 2000 гривень щомісяця. Тобто від вас буде потрібно якийсь дипломатичний талант», — говорить про ще одну заставу успішних переговорів із власником житла Михайло Артюхов.

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Тим часом, як кажуть експерти, після війни українці змінять свої критерії до бажаного їм житла і головним з них стане безпека.