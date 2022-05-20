Попит на житло величезний, але його не купують: експерти розповіли, коли оживе ринок

Експерти розповіли, що потрібно ринку, щоб вийти із ситуації, що склалася

На українському ринку нерухомості склалася ситуація, коли продавці очікують на підвищення вартості житла, а покупці переконані в тому, що ціни підуть вниз. Тому угоди майже не укладаються, оскільки сторони не можуть зійтись у ціні.

Про це "Стране" розповів власник оцінної компанії "Дельта Консалтінг" Роман Рябов.

За її словами, попит насправді дуже високий, а люди активно моніторять оголошення про продаж, але здебільшого на цьому все закінчується. Відсутність активності на ринку диктується одразу трьома причинами:

обмежена кількість нотаріусів, яких допустили до проведення угод, наприклад, каже Рябов, у Харкові таких лише 10;

безліч людей втратило роботу або було змушене виїхати за кордон, а тому чекаючи жорсткої економічної кризи прагнути зберегти накопичення і не вкладати їх у житло;

ситуація на фронті впливає на очікування потенційних покупців, змушуючи їх поки що не поспішати з дорогими покупками.

Своєю чергою ріелтор з Києва Михайло Артюхов пояснює ситуацію тим, що на ринку майже немає пропозицій, які б відповідали змінам, що трапилися в нашій країні після початку вторгнення.

Експерт ринку нерухомості Ірина Луханіна підкреслила, що зараз на ринку сформувався величезний відкладений попит, оскільки житло людям потрібніше, ніж будь-коли, а у багатьох із них ще залишилися заощадження.

"Якби зараз квартири були дешевшими на 15-20% від заявлених цін, угоди пішли б", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україні не спостерігалося різкого падіння цін на нерухомість, а тому його відновлення, на думку експертів, залежатиме від того, як покупці оцінюють своє майбутнє.