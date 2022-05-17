Продаж житла за довіреністю – експерти сперечаються, чи виправдана заборона

Українцям хочуть запропонувати продаж нерухомості за закордонними довіреностями

Закритий в умовах російської агресії ринок купівлі-продажу житла в Україні почне працювати в другій половині травня. Щоправда, постанова КМУ №480 від 19 квітня накладає на ринок низку обмежень. Одне з них – заборона продажу нерухомості за довіреністю.

На думку Асоціації ріелторів України, це обмеження прав українців, яке обмежує права мільйонів громадян.

Замість української довіреності – іноземна, із перевіркою місця перебування

Асоціація ріелторів звернулася до Кабінету міністрів України з листом, у якому запропонувала механізм, який може допомогти українцям, які бажають продати свою нерухомість.

На думку Асоціації, багато українців, які залишили територію України, хотіли б продати свою нерухомість, але продаж за пропонованою КМУ схемою вимагає особистої присутності на угоді, тобто часу та значних витрат. Щоб зробити таку угоду зручнішою для даної категорії продавців, в АСНУ пропонують запровадити два запобіжні механізми:

здійснювати угоду за довіреністю виданої та оформленої законним чином на території іншої країни;

здійснювати перевірку місцеперебування продавця шляхом запиту нотаріусом інформації у Держприкордонслужбі про те, чи продавець перетинав державний кордон України.

На думку АСНУ, це дозволить продавцям реалізувати своє право на продаж, а також покращить ситуацію із забезпеченістю житлом вимушених переселенців.

Пропозиція вимагає доопрацювання, а бюджет може втратити мільйони.

Водночас на думку експерта з нерухомості Михайла Артюхова, пропозиції АСНУ слабо розроблені та вивчені надто поверхово:

економічне обґрунтування не підкріплене фактами та розрахунками, за кордон виїхали понад 5 мільйонів осіб, але яку кількість власників нерухомості, що виїхали, вже знайшли або шукають покупців, скільки податків держава отримає за фактом проведення таких угод?

ризики проведення угод купівлі-продажу за довіреністю мало розкрито.

"Офіційний курс долара до нацвалюти 29,25 гривень, а в обмінниках близько 35 гривень. Валютна різниця перевищує 20%, що створює невигідну для держави кон’юнктуру ринку – за угоди держава отримуватиме мито та податки з ціни, розрахованої по 29,25 гривень, що знизить базу оподаткування майже на 6 гривень. З іншого боку, банки з російським капіталом сформували фонди нерухомості, оформлені на підставні юридичні та фізичні особи, щоб уникнути їх конфіскації. Тепер вони зможуть за закордонною довіреністю продати цю нерухомість і вивести гроші в росію", — каже про ризики дозволу довіреностей експерт.

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На думку Михайла Артюхова, з огляду на "сироватість" пропозицій доцільно керівництву АСНУ, можливо, за участю компетентних державних органів, вивчити мотивацію осіб, які подали ці пропозиції на підпис президенту АСНУ.

Потреба житла для переселенців в Україні нині дуже велика. "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" оголосив конкурс на купівлю 100 квартир.При цьому із запуском ринку нерухомості очікується, що події на ньому підуть за одним із трьох сценаріїв.