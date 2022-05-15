В Україні з’явилася корисна функція для тих, кого війна вигнала з дому: як вона працює

Нововведення покликане допомогти людям, які втратили документи на нерухомість

Національне бюро із запобігання корупції (НАЗК) вирішило спростити життя українцям, які після початку бойових дій були змушені покинути свої будинки, а тому запустили функцію, що дозволяє у спрощеному порядку отримати інформацію про свою нерухомість та інше майно.

Про це проінформувала пресслужба НАЗК.

Відомство повідомляє, що спочатку ця функція планувалася для того, щоб допомогти публічним службовцям швидше декларувати своє майно та допомагати швидко виявляти можливі помилки. Однак після початку вторгнення ця функція з’явилася нову роль — допомогти людям, які втратили документи на майно.

Функція "Дані для декларації" дозволяє отримати інформацію з державних реєстрів про об’єкти нерухомості, незавершене будівництво та транспортні засоби, що належали людині або були отримані у спадок.

У НАЗК також оприлюднили покрокову інструкцію про те, як користуватися функцією.

Як повідомлялося раніше, у додатку "Дія" з’явилася функція, яка допоможе людям, які втратили своє житло внаслідок бойових дій отримати компенсацію. "Телеграф" розповідав про те, що вона дає і як нею користуватись.