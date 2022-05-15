В Украине появилась полезная функция для тех, кого война выгнала из дома: как она работает

Нововведение призвано помочь людям, потерявшим документы на недвижимость

Национальное бюро по предотвращению коррупции (НАПК) решило упростить жизнь украинцам, которые после начала боевых действий были вынуждены покинуть свои дома, а потому запустили функцию, позволяющую в упрощенном порядке получить информацию о своей недвижимости и другом имуществе.

Об этом проинформировала пресс-служба НАПК.

Ведомство сообщает, что изначально эта функция планировалась для того, чтобы помочь публичным служащим быстрее декларировать свое имущество и помогать быстро обнаруживать возможные ошибки. Однако после начала вторжения у этой функции появилась новая роль — помочь людям, которые потеряли документы на имущество.

Функция "Данные для декларации" позволяет получить информацию из государственных реестров об объектах недвижимости, незавершенного строительства и транспортных средствах, которые принадлежали человеку или были получены в наследство.

В НАПК также обнародовали пошаговую инструкцию о том, как пользоваться функцией.

Как сообщалось ранее, в приложении "Дия" появилась функция, которая поможет людям, потерявшим свое жилье вследствие боевых действий получить компенсацию. "Телеграф" рассказывал о том, что она дает и как нею пользоваться.