В Украине появилась полезная функция для тех, кого война выгнала из дома: как она работает
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Нововведение призвано помочь людям, потерявшим документы на недвижимость
Национальное бюро по предотвращению коррупции (НАПК) решило упростить жизнь украинцам, которые после начала боевых действий были вынуждены покинуть свои дома, а потому запустили функцию, позволяющую в упрощенном порядке получить информацию о своей недвижимости и другом имуществе.
Об этом проинформировала пресс-служба НАПК.
Ведомство сообщает, что изначально эта функция планировалась для того, чтобы помочь публичным служащим быстрее декларировать свое имущество и помогать быстро обнаруживать возможные ошибки. Однако после начала вторжения у этой функции появилась новая роль — помочь людям, которые потеряли документы на имущество.
Функция "Данные для декларации" позволяет получить информацию из государственных реестров об объектах недвижимости, незавершенного строительства и транспортных средствах, которые принадлежали человеку или были получены в наследство.
В НАПК также обнародовали пошаговую инструкцию о том, как пользоваться функцией.
Как сообщалось ранее, в приложении "Дия" появилась функция, которая поможет людям, потерявшим свое жилье вследствие боевых действий получить компенсацию. "Телеграф" рассказывал о том, что она дает и как нею пользоваться.