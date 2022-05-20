Спрос на жилье огромен, но его не покупают: эксперты рассказали, когда оживет рынок

Эксперты рассказали, что нужно рынку, чтобы выйти из сложившейся ситуации

На украинском рынке недвижимости сложилась ситуация, когда продавцы ожидают повышения стоимости жилья, а покупатели убеждены в том, что цены пойдут вниз. А потому сделки почти не заключаются, поскольку стороны не могут сойтись в цене.

Об этом Стране рассказал владелец оценочной компании "Дельта Консалтинг" Роман Рябов.

По ее словам, спрос на самом деле весьма высок, а люди активно мониторят объявления о продаже, но в основном на этом все и заканчивается. Отсутствие активности на рынке диктуется сразу тремя причинами:

ограниченное количество нотариусов, которых допустили к проведению сделок, например, говорит Рябов, в Харькове таковых лишь 10;

множество людей потеряло работу или было вынуждено уехать за границу, а потому в ожидании жесткого экономического кризиса стремиться сохранить накопления и не вкладывать их в жилье;

ситуация на фронте влияет на ожидания потенциальных покупателей, заставляя их пока не торопиться с дорогими покупками.

В свою очередь риелтор из Киева Михаил Артюхов объясняет сложившуюся ситуацию тем, что на рынке почти нет предложений, которые бы соответствовали переменам, случившимся в нашей стране после начала вторжения.

Эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина подчеркнула, что сейчас на рынке сформировался огромный отложенный спрос, поскольку жилье людям нужнее, чем когда-либо, а у многих из них еще остались сбережения.

"Если бы сейчас квартиры были дешевле на 15-20% от заявленных цен, сделки пошли бы", — сказала она.

Как сообощалось ранее, после начала вторжения в Украине не наблюдалось резкого падения цен на недвижимость, а потому его восстановление, по мнению экспертов, будет зависеть от того, как покупатели оценивают свое будущее.