Яке житло купуватимуть українці після війни: експерти вказали на головну тенденцію

Після війни українці цікавитимуться безпекою свого будинку

Повномасштабне військове вторгнення росії в Україну назавжди змінило життя простих громадян нашої країни та змусило бізнес переосмислити підходи до ведення справ. Неминучим чином це позначиться і на ринку нерухомості, оскільки війна формує у людей нову думку про те, яке житло вони хочуть.

Таку думку висловили член Ради з матеріальних активів Міжнародного комітету зі стандартів оцінки (IVSC) Людмила Симонова та кандидат економічних наук Сергій Следзь у своїй статті для ZN.ua.

Зокрема, вони зазначають, що після війни в українців з’являться нові критерії для вибору місця проживання та вимог, яким має відповідати їхній новий будинок.

Насамперед це стосується наявності неподалік бомбосховища, яке у мирний час може бути використане як паркінг або для інших цілей.

У матеріалі також зазначено, що великий попит матиме житло в тих районах, куди "не прилітали" під час бойових дій.

Крім того, експерти прогнозують, що через падіння ВВП та виснаження особистих накопичень зросте попит на квартири в економкласі, які останніми роками не мали особливого попиту. При цьому вони не очікують помітного підвищення інтересу до смартквартир, але очікують зростання інтересу покупців до будівель "радянської" забудови з підвалом.

Загалом підвищені вимоги до безпеки від покупців стосуватимуться і дорожчих сегментів ринку нерухомості, а тому місцевій владі варто звернути увагу на розвиток інфраструктури укриттів та підтримання їх у належному стані з можливістю використання у мирний час.

Як повідомлялося раніше, експерти очікують, що на ринку нерухомості незабаром може статися обвал цін. При цьому очікується, що падіння буде "приголомшливим" і протримається кілька років.