Какое жилье будут покупать украинцы после войны: эксперты указали на главную тенденцию

После войны украинцы будут интересоваться безопасностью своего дома

Полномасштабное военное вторжение россии в Украину навсегда изменило жизнь простых граждан нашей страны и заставила бизнес переосмыслить подходы к ведению дел. Неизбежно это скажется и на рынке недвижимости, поскольку война формирует у людей новое мнение о том, какое жилье они хотят.

Такое мнение высказали член Совета по материальным активам Международного комитета по стандартам оценки (IVSC) Людмила Симонова и кандидат экономических наук Сергей Следзь в своей статье для ZN.ua.

В частности, они отмечают, что после войны у украинцев появятся новые критерии для выбора места проживания и требованиям, которым должен соответствовать их новый дом.

В первую очередь это касается наличия неподалеку бомбоубежища, которое в мирное время может быть использовано в качестве паркинга или для других целей.

В материале также указано, что большим спросом будет пользоваться жилье в тех районах, куда "не прилетало" во время боевых действий.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что из-за падения ВВП и истощения личных накоплений, вырастет спрос на квартиры в эконом-классе, которые в последние годы не пользовались особым спросом. При этом они не ожидают заметного повышения интереса к смарт-квартирам, но ожидают роста интереса покупателей к зданиям "советской" застройки с подвалом.

В целом повышенные требования к безопасности от покупателей коснутся и более дорогих сегментов рынка недвижимости, а потому местным властям стоит обратить внимание на развитие инфраструктуры укрытий и поддержании их в надлежащем состоянии с возможностью использования в мирное время.

Как сообщалось ранее, эксперты ожидают, что на рынке недвижимости вскоре может произойти обвал цен. При том, ожидается, что падение будет "ошеломляющим" и продержится несколько лет.