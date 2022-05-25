Как договориться о снижении стоимости аренды жилья или офиса? Два простых совета

Немного потраченного времени и умение договариваться может помочь сэкономить на аренде жилья

Анонсированный в мае запуск процесса купли-продажи недвижимости пока так и не стартовал, поэтому аренда остается основным видом деятельности на рынке.

Как сообщает профильный сайт Flatfy.ua, в сравнении с октябрем 2021 года рынок аренды претерпел серьезные изменения, к примеру, в западных регионах цены увеличились на 100% и более, в то же время в некоторых снизились. В их числе, например, Киевская область, где цена аренды упала на 11%.

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"Телеграф" решил узнать, возможно ли арендатору договориться о снижении арендной платы и что для этого нужно сделать, о чем нам рассказал эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.

Посчитать и изучить ситуацию – залог успеха

Предположим, речь идет о квартире в спальном районе Киева площадью 48 квадратных метров, за которую арендатор платит 10 000 гривен ежемесячно, но хочет снизить ее порог до 7000 гривен.

Что делать в таком случае? Эксперт советует выбрать один из двух вариантов:

нанять грамотного риелтора;

заняться изучением ситуации самому.

Поскольку обычно риелтор ведет аналитическую работу, можно попробовать сэкономить и заняться этим самостоятельно.

Первый шаг – высчитать примерную стоимость арендуемого жилья, что можно сделать путем изучения аналогичных предложений в открытом доступе.

Предположим, квартиры схожие с арендуемой вами, стоят в данном районе порядка 1200 долларов за квадратный метр, что дает общую стоимость квартиры в 48 "квадратов" в 57 600 долларов или по нынешнему курсу доллара порядка 2 млн грн.

"Минимальная рентабельность, с которой готовы работать арендодатели жилья – 5% годовых или 100 000 гривен для нашего примера. И в данном случае 10 000 гривен в месяц являются адекватной ценой, поскольку дают в год владельцу жилья 120 000 гривен. В то же время попытка снизить аренду до 7000 гривен снижает рентабельность до примерно 4,2% — 84 тысячи гривен в год. Очевидно, что это не в интересах владельца жилья", — поясняет расчеты и правила, которые действуют на рынке аренды Михаил Артюхов.

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Но не стоит отчаиваться, время приступать к следующему этапу подготовительной работы.

Дипломатический талант – очень желателен

На втором этапе следует изучить ситуацию – все по тем же открытым источникам узнать, сколько владельцев жилья сдают свою жилплощадь в аренду и сколько потенциальных арендаторов разместили объявления о поиске жилья.

"Если предположим, в вашем районе есть 100 объявлений о сдаче жилья в аренду и 10 объявлений лиц, ищущих жилье в аренду, у вас появляется отличный козырь при переговорах с арендодателем. Как показывает практика, поиск 1 клиента на аренду занимает 1-2 неделю, а если желающих в 10 раз меньше чем квартир, этот период увеличивается до 10-20 недель. То есть владелец жилья теряет деньги за 2,5-5 месяцев. В такой ситуации вы можете добиться некоторого снижения арендной платы, аргументировав свою просьбу такими финансовыми подсчетами", — говорит эксперт.

Впрочем, как говорит собеседник "Телеграфа", некоторые владельцы жилья готовы рисковать и терять деньги сейчас чтобы потом получить клиента, готового заплатить их цену, то есть 10 000 гривен. И тут самое время проявить умения коммуникации.

"Можно предложить компромисс, например, платить 8000 гривен в месяц, что дает владельцу в год 96 000 гривен, то есть почти необходимый ему минимум в 100 000 гривен за квартиру стоимостью до 2 миллионов гривен. При этом вы экономите 2000 гривен ежемесячно. То есть от вас потребуется некий дипломатический талант", — говорит об еще одном залоге успешных переговоров с владельцем жилья Михаил Артюхов.

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Тем временем как говорят эксперты, после войны украинцы изменят свои критерии к желаемому им жилью и главным из них станет безопасность.