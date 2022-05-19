Цены на жилье в Украине: эксперт сказал, когда закончится "затишье"

Сейчас на формирование цен на жилье сильное влияние оказывают психологические факторы

В Украине постепенно запускается рынок недвижимости и эксперты прогнозируют, что в период с мая по июнь будет происходить балансировка стоимости недвижимости. В этот промежуток времени покупатели и продавцы будут искать "золотую середину".

Такое мнение озвучил президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита в комментарии "Укринформу".

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день на формирование цен на жилье влияют как законы рынка, так и психологические факторы. При этом последний фактор в условиях войны обострился.

В региональном разрезе, по прогнозам эксперта, меньше всего предложений следует ожидать в западных областях, ведь физически жилья там меньше. При этом цена на него уже выросла. По данным специализированных ресурсов, жилье в западных регионах уже сейчас подорожало на 7-10%, если сравнивать с довоенными показателями.

"Это объясняется, в частности, тем, что с началом войны жилая недвижимость там стала более доходной. Ведь стоимость аренды существенно выросла — кое-где вдвое или больше. Соответственно, эксперты не исключают вероятности сохранения интереса к инвестированию в недвижимость со стороны имеющих сбережения, или сохранивших высокий уровень доходов. Потому что, судя по всему, высокий спрос на аренду сохранится еще и после войны", — объясняет Юрий Пита.

Что касается других территорий страны, то понятно, что из-за войны спрос на недвижимость в центре или на востоке страны упал. На фоне падения спроса упала цена. Эксперты уже сейчас прогнозируют падение цен до 20-30%, однако и покупать квартиры в этих регионах спешат далеко не все платежеспособные граждане из-за риска возобновления боевых действий.

Юрий Пита говорит, что ценовая политика на рынке недвижимости будет балансировать в период май-июнь. После завершения войны и восстановления инфраструктуры в Украине цены начнут расти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит на рынке недвижимости и какими будут цены при разрешении на куплю-продажу жилья.