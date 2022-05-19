Ціни на житло в Україні: експерт сказав, коли закінчиться "затишшя"

Зараз на формування цін на житло сильний вплив мають психологічні чинники

В Україні поступово запускається ринок нерухомості й експерти прогнозують, що у період з травня по червень відбуватиметься балансування вартості нерухомості. У цей проміжок часу покупці та продавці шукатимуть "золоту середину".

Таку думку озвучив президент Асоціації рієлторів України Юрій Піта у коментарі "Укрінформу".

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За його словами, станом на зараз на формування цін на житло впливають як закони ринку, так і психологічні чинники. При цьому останній фактор в умовах війни загострився.

У регіональному розрізі, за прогнозами експерта, найменше пропозицій слід очікувати у західних областях, адже фізично житла там менше. При цьому ціна на нього вже зросла. За даними спеціалізованих ресурсів, житло у західних регіонах вже зараз подорожчало на 7-10%, якщо порівнювати з довоєнними показниками.

"Це пояснюється, зокрема, тим, що з початком війни житлова нерухомість там стала більш дохідною. Адже вартість оренди суттєво зросла — подекуди удвічі чи й більше. Відповідно, експерти не відкидають ймовірності збереження інтересу до інвестування у нерухомість з боку тих, хто має заощадження чи зберіг високий рівень доходів. Бо, судячи з усього, високий попит на оренду збережеться ще й певний час після війни", — пояснює Юрій Піта.

Що стосується інших територій країни, то зрозуміло, що через війну попит на нерухомість у центрі, чи на сході країни впав. На фоні падіння попиту впала й ціна. Експерти вже зараз прогнозують падіння цін до 20-30%, однак і купувати квартири у цих регіонах поспішають далеко не всі платоспроможні громадяни через ризики відновлення бойових дій.

Юрій Піта каже, що цінова політика на ринку нерухомості балансуватиме у період травень-червень. По завершенню війни і відновленні інфраструктури в Україні ціни почнуть рости.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається на ринку нерухомості та якими будуть ціни при дозволі на купівлю-продаж житла.