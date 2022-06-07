Мошенники не спят: как не потерять деньги при аренде квартиры

На что стоит обратить внимание съемщику жилья

Из-за продолжающихся боевых действий в Украине, многим гражданам нашей страны пришлось переехать в более безопасные области, однако резкий рост спроса на съемное жилье привел к активизации мошенников.

О том, как не дать себя обмануть и на что сразу же стоит обратить внимание во время разговора с арендодателем рассказала лидер команды по качеству контента в OLX Недвижимость Юлия Ковбаса.

По ее словам, самое главное, что стоит делать съемщику — это не спешить и внимательно изучать детали соглашения. Хоть переезд всегда сопряжен со стрессом, однако он играет на руку мошенникам, которые раз за разом пытаются провернуть проверенные схемы.

Предоплата

Одна из наиболее распространенных схем мошенников заключается в том, что клиент звонит "арендодателю", а тот просит предоплату за "бронирование" жилья из-за якобы большого наплыва желающих поселиться в квартиру. При этом зачастую самого жилья не существует.

Платить в случаях, если вы не уверены в том, что жилье существует определенно не стоит. Вместо того, можно запросить дополнительные фотографии квартиры, обратить внимание на то, как давно зарегистрирован профиль автора объявления, сверить локации в объявлении с картами Google Maps, задать уточняющие вопросы.

Если подозрения не были развеяны стоит обратиться в службу поддержки платформы, на которой размещено объявление или в Киберполицию.

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Сдача внаем чужого жилья

Еще одна популярная схема среди мошенников, которые снимают жилье на несколько суток, а затем представляются владельцем квартиры и "сдают" ее жертвам. Зачастую аферисты берут предоплату за месяц-два и просто исчезают.

Чтобы не попасть в ловушку, стоит обязательно потребовать у арендодателя документы, подтверждающие, что жилье действительно принадлежит ему. Если же он это делать отказывается, то не стоит тратить на это свое время.

Плохое состояние жилья

Еще одна проблема, которая была популярной и в довоенное время. Арендодатель сдает квартиру в "хорошем состоянии", но потом оказывается, что реальное состояние жилья не соответствует заявленному.

Если жилец готов мириться с этими проблемами, то стоит потребовать скидку и обязательно составить договор, в котором оговорить сроки аренды, условия выселения, возврате суммы залога и т.д.

Спекуляции с ценами

В военное время необоснованно завышать стоимость аренды жилья запрещено законом, однако если съемщику такие объявления все равно попадаются, то стоит обратиться к Бюро экономической безопасности или написать в их телеграм-бот.

Читайте также: Категория Недвижимость Покупка квартиры во время войны: сколько придется выложить за "однушку" в Киеве Хотя эксперты и прогнозировали уменьшение цен на недвижимость, пока расценки на квартиры в столице не уменьшаются

Как сообщалось ранее, из-за начала боевых действий в Украине значительно вырос спрос на аренду жилья, однако в ряде областей цены на съемное жилье наоборот упали.