Жилья на всех не хватит – девелоперы назвали основной тренд рынка недвижимости в 2022 году
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Девелоперы признаются, что не могут позволить себе строить столько жилья, сколько нужно
Рынок недвижимости в Украине находится в ожидании открытия реестров для покупки-продажи жилья, что было обещано еще в мае, но пока не случилось. Тем временем девелопмеры уже заявили, что в этом году не смогут обеспечить жильем всех нуждающихся в нем украинцев -около 8 миллионов человек переселились из других регионов страны с началом российской агрессии против Украины.
Так, соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов отметил, что на первичный рынок недвижимости сегодня влияет целый ряд негативных факторов:
- отсутствие покупателей-инвесторов, готовых вкладывать средства в недостроенный объект;
- дефицит строительных материалов и отсутствие налаженных новых логистических цепочек для их поставки;
- нехватка собственных средств девелоперов для полноценного возведения жилых комплексов и невозможность привлечения банковских кредитов;
- дефицит квалифицированных строителей и общая нехватка рабочей силы;
- непрогнозируемость войны — отсутствие 100-процентных гарантий безопасности и перспектив завершения не только активных боевых действий, но и ракетных обстрелов,
- трудная экономическая ситуация в стране, реальная, а не номинальная инфляция.
"Остановка многих строек, большое количество уничтоженных домов, миграционные процессы, рост стоимости строительных материалов и дефицит рабочей силы – одни из самых главных факторов, которые приведут к сокращению объемов строительства. И по моему мнению уже в 2023 году Украина столкнется с существенным дефицитом готового жилья", — резюмирует эксперт.
В ожидании открытия рынка купли-продажи недвижимости украинцы вынуждены арендовать жилье рискуя при этом стать жертвами мошенников.