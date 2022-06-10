Нехватка жилья и рост цен – что ждет рынок недвижимости Украины после войны

Рост стоимости стройматериалов и военная инфляция толкают цены на жилье вверх

Несмотря на активизацию сделок на рынке аренды недвижимости, купля-продажа квадратных метров в Украине до сих пор официально стоит на паузе. Но что же будет с ценами на жилье после окончания боевых действий?

По словам соучредителя и управляющего партнера INSPI Development Владимира Семенцова, в настоящий момент есть целый ряд факторов, негативно влияющих на рынок недвижимости. Это отсутствие платежеспособного спроса из-за войны, инфляция, в том числе рост цен на стройматериалы, выезд квалифицированных строителей, военные риски, в том числе вероятность ракетных обстрелов. Все это ведет к тому, что девелоперы не знают, какой будет цена за квадратный метр.

"Цены на стройматериалы, по данным девелоперов, с марта по май выросли в среднем на 15-20% и не исключено, что в последующие месяцы они могут увеличиться еще как минимум на 10%. А рост стоимости строительных материалов на 15-20% теоретически прибавляет к стоимости м2, в зависимости от объемов и сложности строительства, в среднем от 5% до 10%", — объясняет "Телеграфу" Семенцов.

При этом само государство своими действиями, подчеркивает эксперт, часто только усугубляет ситуацию на рынке. Таким шагом Семенцов назвал увеличение учетной ставки НБУ до 25%, что фактически делает невозможным развитие любых, даже гипотетических, программ по кредитованию не только застройщиков, но и для потенциальных покупателей жилья.

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"Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев, ведь в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько крупных проектов", – подчеркивает эксперт.

В целом, как признаются участники рынка, сферу строительства недвижимости ждет серьезный спад, который приведет к дефициту жилья в Украине до 2023 года.