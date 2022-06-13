Чекають зростання цін та попиту – що відбувається з ринком житла у столиці із запуском реєстрів

Девелопери визнають — ринок поки що стоїть, але кажуть що далі житло лише дорожчатиме

Після того, як у травні знову були відкриті реєстри прав власності на нерухомість в Україні, знову відкрився ринок купівлі-продажу житла, щоправда, як розповіли "Телеграфу" його учасники, поки покупці та продавці явно вичікують.

За словами джерел нашого видання, на кінець травня ринок нерухомості в столиці та області "просів" у середньому на 20-30% як з оренди, так і з купівлі житла.

"Якщо порівнювати з довоєнними часами, звернення з оренди знизилися приблизно в 2 рази, а щодо купівлі житла і в 3 рази, що говорить про зниження інтересу клієнтів. Точніше він є, але поки люди не прагнуть осідати надовго і чекають більшої стабільності. Здебільшого наразі продаються квартири, документи за якими не були оформлені в лютому через початок бойових дій, але саме нових угод до кінця травня було вкрай мало", — зізнається один із столичних ріелторів.

Щодо цін, то, за словами учасників ринку, вартість оренди в столиці впала приблизно на 20-30%, при продажі житла його власники готові поступитися порівняно з довоєнними цінами не більше 10-15%.

"За нашими розрахунками приблизно через 2 місяці попит на оренду житла відновиться до довоєнного рівня, а ціни стануть як до 24 лютого не пізніше вересня. Щодо купівлі-продажу житла, тут складніше — відновлення активності ми чекаємо через 2-4 місяці, а ціни відновляться до довоєнного рівня через 4-6 місяців. Якщо забудовники почнуть здавати новобудови та продавати квартири в них, варто чекати ще більшого швидкого зростання цін на вторинному ринку", — прогнозує один із ріелторів.

Тим часом девелопери прогнозують Україні дефіцит житла та закликають державу допомогти постраждалим українцям обзавестися житлом замість зруйнованого та підтримати будівельні компанії.