Нове житло від держави замість компенсації – як пропонують вирішити проблему із "метрами" для постраждалих від війни

Девелопери готові будувати житло для українців замість цінних паперів під держгарантії

За прогнозами забудовників, до 2023 року Україна зіткнеться з нестачею житла та зростанням цін на нього, і вирішити цю проблему девелопміри пропонують за допомогою запропонованого державою механізму компенсації за зруйноване житло, яке можна заявити через додаток "Дія".

На думку Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, розробка прозорої схеми компенсації постраждалим за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок війни може вплинути і на зростання ринку.

Так, одним із варіантів може стати використання цінних паперів (майнових сертифікатів) на суму оцінки втрат, які постраждалий зможе безперешкодно конвертувати в девелопера на квадратні метри. Водночас, держава має гарантувати погашення таких цінних паперів за їхнім номіналом.

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"Такий механізм може врахувати інтереси і права громадян, що постраждали від війни, сприятиме здоровій конкуренції між девелоперами, що, у свою чергу, стимулюватиме первинний ринок, адже у девелоперів з’являться живі кошти. Крім того, такі "майнові сертифікати" можуть стати вагомим запобіжником До того ж "майнові сертифікати" виключають ризики появи нової хвилі забудови невисокої якості, за прикладом масового будівництва хрущовок", — підкреслив фахівець у коментарі "Телеграфу".

Тим часом, чекаючи відновлення будівництва, в Україні активно зростає ринок оренди житла, на який виходять пропозиції в стилі "совок", зате за доступною ціною в 5500 гривень або 160 доларів за двокімнатну квартиру.