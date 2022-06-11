"Совок", але за копійки: "двушку" у центрі Києва здають за 160 доларів — як вона виглядає (фото)

Любителі дешевого житла оцінять квартиру у повністю радянському стилі ще й по 5500 гривень

Столиця продовжує дивувати бажаючих орендувати квартири різноманітністю варіантів, так на сервісі Olx.ua пропонують до здачі в оренду 2-кімнатну квартиру на вул. Богуславській за 5500 гривень на місяць.

Вулиця Богуславська на карті столиці

Йдеться про квартиру на останньому 5 поверсі "хрущовки" площею 46 квадратних метрів, з яких 7 метрів припадають на кухню.

Типова хрущовка

"Тиха вулиця. Поруч школа, садок, супермаркет, спортзал, метро "Видубичі", "Дружби народів", ботанічний сад. Можна з дітьми, тваринами тощо!", — йдеться у повідомленні.

Кухня

Судячи з фото, квартира не тільки знаходиться в радянській "хрущовці", а й зберегла "радянський дух", а також меблі, сантехніку, шпалери та весь внутрішній зміст.

Ванна кімната

Дуже приємним бонусом оренди, якщо, звичайно, ви не любитель СРСР і не відчуваєте ностальгії за радянською атмосферою 70-80-х років минулого століття — це ціна оренди в 5500 гривень на місяць.

Навіть коридор і той радянський

Загалом столиця сьогодні далеко не найдорожче місто у плані оренди, наприклад, оренда квартири на добу у Києві коштує дешевше ніж у будь-якому іншому великому українському місті, всього 576 гривень. Після війни ж на Україну чекає дефіцит житла і зростання цін на нього.