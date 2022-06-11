"Совок", но за копейки: "двушку" в центре Киева сдают за 160 долларов - как она выглядит (фото)

Любители дешевого жилья оценят квартиру в полностью советском стиле еще и по 5500 гривен

Столица продолжает удивлять желающих арендовать квартиры разнообразием вариантов, так на сервисе Olx.ua предлагают к сдаче в аренду 2-комнатную квартиру на Печерске по улице Богуславской за 5500 гривен в месяц.

Улица Богуславская на карте столицы

Речь идет о квартире на последнем 5 этаже "хрущевки" площадью 46 квадратных метров из которых 7 метров приходятся на кухню.

Типичная хрущевка

"Тихая улица. Рядом школа, садик, супермаркет, спортзал, метро "Выдубичи", "Дружбы народов", ботанический сад. Можно с детьми, животными и т. д!", — говорится в сообщении.

Кухня

Судя по фото, квартира не только находится в советской "хрущевке", но и сохранила "советский дух", а также мебель, сантехнику, обои и все внутреннее содержание.

Ванная комната

Весьма приятным бонусом аренды, если конечно вы не любитель СССР и не испытываете ностальгии по советской атмосфере 70-80-х годов прошлого века – это цена аренды в 5500 гривен в месяц.

Даже коридор и тот советский

В целом столица сегодня далеко не самый дорогой город в плане аренды, например, аренда квартиры на сутки в Киеве стоит дешевле чем в любом другом крупном украинском городе, всего 576 гривен. После войны же Украину ожидает дефицит жилья и рост цен на него.