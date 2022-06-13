Ждут роста цен и спроса – что происходит с рынком жилья в столице с запуском реестров

Девелоперы признают — рынок пока стоит, но говорят что дальше жилье будет только дорожать

После того как в мае вновь были открыты реестры прав собственности на недвижимость в Украине снова открылся рынок купли-продажи жилья, правда, как рассказали "Телеграфу" его участники, пока покупатели и продавцы явно выжидают.

По словам источников нашего издания, на конец мая рынок недвижимости в столице и области "просел" в среднем на 20-30% как по аренде, так и по покупке жилья.

"Если сравнивать с довоенными временами, обращения по аренде снизились примерно в 2 раза, а по покупке жилья и в 3 раза, что говорит о снижении интереса клиентов. Точнее он есть, но пока люди не стремятся оседать надолго и ждут большей стабильности. В основном сейчас продаются квартиры, документы по которым не были оформлены в феврале из-за начала боевых действий, но именно новых сделок до конца мая было крайне мало", — признается один из столичных риелторов.

Что до цен, то по словам участников рынка, стоимость аренды в столице упала примерно на 20-30%, при продаже жилья его владельцы готовы уступить в сравнении с довоенными ценами не более 10-15%.

"По нашим расчетам примерно через 2 месяца спрос на аренду жилья восстановится до довоенного уровня, а цены станут как до 24 февраля не позднее сентября. Что касается покупки-продажи жилья, тут сложнее – восстановления активности мы ждем через 2-4 месяца, а цены восстановятся до довоенного уровня через 4-6 месяцев. Если застройщики начнут сдавать новострои и продавать квартиры в них, стоит ждать еще большего быстрого роста цен на вторичном рынке", — прогнозирует "Телеграфу" один из риелторов.

Тем временем девелоперы прогнозируют Украине дефицит жилья и призывают государство помочь пострадавшим украинцам обзавестись жильем вместо разрушенного и поддержать строительные компании.