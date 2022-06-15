Охочих продати більше, ніж покупців, але ціни не сильно просіли – чим живе ринок нерухомості на заході України

Багато покупців чекають коли ринок обвалиться щоб купити дешевше

Після відкриття реєстрів нерухомості в Україні почав оживати ринок купівлі-продажу житла, поки в прифронтових регіонах продавці та покупці чекають на перемогу України "Телеграф" дізнався як ситуація в західних регіонах країни.

Львів

За словами львівських ріелторів, з відкриттям реєстрів на день реєструвалися до 70 угод з купівлі-продажу житла, щоправда, практично всі вони не були оформлені до кінця у зв’язку з початком російської агресії.

"Загалом звернень на продаж втричі більше, ніж на покупку. З’явилися окремі продавці з цінами на 30% вище за довоєнні, абсолютна більшість готова до торгу в межах мінус 10% довоєнної ціни. Попит мають відремонтовані і здані новобудови, але оглядів ще мало, більше дзвінків і листування в месенджерах. Загалом ціни не дуже просіли, власники вичікують", — розповів один з місцевих ріелторів.

Чернівці

За словами місцевих ріелторів 70% угод це те, що було авансовано до війни, "свіжіші" угоди теж є, але поки що нечисленні і в основному в економ-сегменті. Ціни на продаж довоєнні, попит слабкий, пропозиція в рази більша, ніж до війни. Цікавляться покупкою у регіоні клієнти як місцеві, так і тимчасово переміщені.

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Щодо цін, то охочі справді продати житло готові знижувати ціну на 7-10%, але є й ті, хто навпаки завищує суму, яку хотіли б виручити від продажу. При цьому ціни на оренду швидко наближаються до довоєнного рівня, а кількість пропозицій щодо неї лише зростає.

Закарпаття

У Закарпатті зізнаються співрозмовники "Телеграфа", коли реєстри були закриті дзвінків було набагато більше, як і бажаючих на купівлю нерухомості. Із запуском реєстрів великого попиту не спостерігається.

"Ціни на нове житло від забудовників з початку війни зросли на 15%, відповідно вторинний ринок теж подорожчав, щоправда спостерігається тенденція до її зниження, оскільки особливого попиту немає. багато хто з переселенців почали повертатися додому", — повідомив один із місцевих ріелторів.

Рівне

За словами місцевих фахівців з нерухомості, в основному оформляються ще довоєнні угоди, а попит в основному йде на 1-2 кімнатні квартири на вторинному ринку, з довоєнними цінами.

При цьому спостерігається тенденція зростання цін на ринку, наприклад земельні ділянки під забудову в передмісті подорожчали на 5%, а серед будинків найбільшою популярністю користуються вартістю 80-150 тис. дол.

"Намагаємося шукати варіанти на продаж із довоєнними цінами, але більшість власників налаштовані піднімати ціни і приблизно 60% власників зняли об’єкти з продажу в очікуванні зростання цін. При цьому покупці не поспішають, намагаються зрозуміти, що буде далі, а деякі прямо запитують, коли ринок впаде. При цьому орендувати житло стали приблизно на 10-15% більше і тримається на цьому рівні. Загалом чекаємо пожвавлення ринку", — розповів один з рівненських ріелторів.

Івано-Франківськ

У регіоні зростає попит на продаж, що досяг приблизно 50% від довоєнного, а найбільш популярним варіантом є новобудови з ремонтом з ціною не дорожчою за 10-15% від довоєнних, якщо продавець намагається отримати більше — продаж може продовжитися.

На ринку оренди ажіотаж спадає, а ціни стабілізуються у бік їх падіння, наприклад, у травні її вартість приблизно на 20% нижча ніж у квітні.

Тим часом забудовники пропонують державі вирішити проблему з нестачею житла та знищенням житла багатьох українців.