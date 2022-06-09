Как спустя два месяца живут Буча и Гостомель, которые помнят весь ад "русского мира" (фото)

Как выглядит сегодня Буча и Гостомель, видел фотокорреспондент "Телеграфа".

Спустя более двух месяцев после деоккупации Киевской области от российских захватчиков, города и поселки продолжают восстанавливаться. Коммунальщики налаживают коммуникации и возвращают понемногу нормальную жизнь, а жители отстраивают свои дома.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в Буче и Гостомеле, которые помнят весь ад "русского мира".

Возвращающаяся к жизни Буча

Буча, которая стала символом российского террора, приходит понемногу в себя, на улицах гуляют мамочки с колясками, в парках отдыхают жители и наслаждаются летним теплом.

Рядом с такой мирной картиной молчаливыми свидетелями недавнего ужасного прошлого стоят обгоревшие и разрушенные многоэтажки. Частные дворы с прорешетенными пулями заборами и надписью российских оккупантов напоминают о недавних боевых действиях.

Но несмотря на пережитый ад, город живет и отстраивается.

Где-то слышен стук молотка, кто-то по телефону обсуждает цену новых стеклопакетов, кто-то несет домой связку новых пластиковых труб. По городу то и дело снуют машины с новыми окнами.

Во многих дворах можно увидеть стройку — мужчины ремонтируют крыши.

Буча стала одним из тех городов, которые приняли на себя сильнейший удар оккупантов

В городе много почерневших от огня зданий

В городе повреждены обстрелами, сожжены частные дома и многоэтажки

Есть дома, которые не подлежат восстановлению

Музей также пострадал

Но город постепенно возвращается к мирной жизни

Коммунальщики расчищают завалы

На улицах можно увидеть детей

Жители пытаются отремонтировать жилье

Бучанцы возвращаются в свои разрушенные квартиры

Израненный Гостомель

Гостомель, который одним из первых принял на себя удар российских войск и был под оккупацией 35 дней, также понемногу возвращается к нормальной жизни.

Самый болезненный вопрос для поселка — это разрушенные дома. По данным местных властей, повреждено 459 объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, дорог, мостов, ни одна школа не может сейчас принимать детей.

Сейчас местные жители самостоятельно пытаются навести порядок в своих домохозяйствах. Говорят, что нужно успеть до наступления холодов. И все же надеются получить хоть какую-то компенсацию.

Гостомель один из первых потерпел разрушения во время вторжения оккупанта

Многие дома просто выгорели

Многоэтажки не подлежат восстановлению

Отряды кадыровцев свирепствовали в Гостомеле

Целые улицы были в огне

Прорешетенные пулями заборы частных домов

Местные жители возле Дома культуры

Во дворе играют дети

Во многие квартиры, к сожалению, никогда не вернуться люди

Поселок постепенно восстанавливается

Фото: Ян Доброносов

Напомним, город Мелитополь Запорожской области находится во временной оккупации с конца февраля. О том, как живет город и что там происходит, читайте в материале "Телеграфа".