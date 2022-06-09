Як через два місяці після звільнення живуть Буча та Гостомель, які пам’ятають все пекло "руского міра" (фото)

Як виглядає сьогодні Буча та Гостомель, бачив фотокореспондент "Телеграфу".

Через понад два місяці після деокупації Київської області від російських загарбників міста і селища продовжують відновлюватися. Комунальники налагоджують комунікації та повертають потроху нормальне життя, а мешканці відбудовують свої будинки.

Кореспондент "Телеграфу" побував у Бучі та Гостомелі, які пам’ятають все пекло "руского міра".

Буча повертається до життя

Буча, яка стала символом російського терору, потроху відновлюється, вулицями гуляють матусі з колясками, у парках відпочивають жителі та насолоджуються літнім теплом.

Поруч із такою мирною картиною мовчазними свідками нещодавнього жахливого минулого стоять обгорілі й зруйновані багатоповерхівки. Приватні двори з продірявленими кулями парканами та написом російських окупантів нагадують про недавні бойові дії.

Але незважаючи на пережите пекло, місто живе та відбудовується.

Десь чути стукіт молотка, хтось по телефону обговорює ціну нових склопакетів, хтось несе додому зв’язку нових пластикових труб. По місту раз у раз снують машини з новими вікнами.

У багатьох дворах можна побачити будівництво — чоловіки ремонтують дахи.

Буча стала одним із тих міст, які прийняли на себе сильний удар окупантів

У місті багато почорнілих від вогню будівель

У місті деякі багатоповерхівки повністю вигоріли

Є будинки, які не підлягають відновленню

Музей також постраждав

Але місто поступово повертається до мирного життя

Комунальники розчищають завали

На вулицях можна побачити дітей

Мешканці намагаються відремонтувати житло

Бучанці повертаються до своїх зруйнованих квартир

Поранений Гостомель

Гостомель, який одним із перших прийняв на себе удар російських військ і був під окупацією 35 днів, також потроху повертається до нормального життя.

Найболючіше питання для селища – це зруйновані будинки. За даними місцевої влади, пошкоджено 459 об’єктів соціальної інфраструктури, житлових будинків, доріг, мостів, жодна школа не може зараз приймати дітей.

Наразі місцеві жителі самостійно намагаються навести лад у своїх домогосподарствах. Кажуть, що треба встигнути до настання холодів. І все ж таки сподіваються отримати хоч якусь компенсацію.

Гостомель один із перших зазнав руйнування під час вторгнення окупанта

Багато будинків просто вигоріли

Багатоповерхівки не підлягають відновленню

Кадировці лютували у Гостомелі

Цілі вулиці були у вогні

Продірявлені кулями паркани приватних будинків

Цей паркан теж постраждав

Місцеві жителі біля Будинку культури

На подвір’ї грають діти

У деякі квартири, на жаль, ніколи не повернутися люди

Селище поступово відновлюється

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, місто Мелітополь Запорізької області знаходиться у тимчасовій окупації з кінця лютого. Про те, як живе місто та що там відбувається, читайте у матеріалі "Телеграфу".