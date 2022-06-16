Застройщики открыли продажи жилья в новостроях – в чем подвох

Застройщики снова начали продавать жилье в новостроях, но тут есть серьезный нюанс

Украинские застройщики возобновили продажи квартир в новостроях — в некоторых регионах страны покупатели могут выбирать уже в 9 из 10 строящихся домов. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе НБУ за июнь.

Согласно отчету, например, в столице возобновились продажи в 23% строящихся ныне жилых комплексах, в области этот показатель чуть выше — 25%. Куда активнее этот показатель в западных регионах страны, например, в Хмельницкой — 77%, Винницкой – 85%.

В каких регионах возобновились продажи

Рекордсменами – продажи стартовали в 92% строящихся жилых комплексах, являются Волынская, Ровненская и Черкасская области.

В то же время в некоторых регионах не начались продажи ни в одном из строящихся ныне жилых многоквартирных домах.

Арестович для покупателей жилья

Однако, как признаются участники рынка, ситуация с недвижимостью продолжает оставаться тяжелой.

"Открытие продаж в новостроях – это прежде всего маркетинговый ход, который должен успокоить потенциальных покупателей, что застройщики хотят продолжить строительство, что новое жилье будет и его уже сейчас можно купить. На деле конечно ситуация куда сложнее – в условиях войны рынок замер, покупки крайне редки, а достройка объектов под вопросом из-за рисков ракетных ударов. В настоящий момент куда активнее работает рынок аренды жилья, чем его купля-продажа. Сообщения же об открытии продаж в жилых комплексах это своего рода "Арестович для покупателей жилья", — рассказал "Телеграфу" источник на рынке недвижимости, пожелавший остаться анонимным.

После открытия реестров недвижимости в Украине возобновились сделки по купле-продаже жилья, но как жалуются его участники, спрос пока крайнем невелик, а львиная доля оформляемых сделок приходятся на оформление тех, которые не были завершены к 24 февраля.