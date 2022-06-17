Квартиры подорожают, но не скоро: эксперт рассказал, что происходит на рынке недвижимости Украины

На рынке недвижимости в Украине активность по-прежнему низкая

Повышение учетной ставки НБУ с 10 до 25% приведет к росту цен на квартиры в новостройках, а потому существуют риски, что застройщики будут достраивать лишь те объекты, которые не требуют значительных финансовых вложений. Поэтому потенциальные покупатели все чаще будут обращать внимание на жилье на вторичном рынке.

Как рассказал специалист по недвижимости компании KDU Realty Group Виталий Чернецкий в комментарии РБК-Украина, растущий спрос на вторичном рынке создает предпосылки к повышению цен, однако скачок произойдет не в ближайшие месяцы.

По его мнению, повышение ключевой ставки НБУ не приведет к системному росту цен на недвижимость, пока длится военное положение.

"А вот после его отмены, это может привести к росту цен, хотя сейчас трудно спрогнозировать на сколько", — отметил он.

На рынке недвижимости, по словам Чернецкого, сейчас наблюдается застой. Хоть он и возобновил свою работу в мае, но количество сделок по-прежнему низкое, а покупка/продажа обычно происходит, когда и продавцу и покупателю необходимо срочно решить свои вопросы.

Эксперт отмечает, что продавцы понимают, что продать недвижимость по довоенным ценам уже невозможно, однако пытаются сократить убытки.

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Как сообщалось ранее, в Украине застройщики снова начали продавать жилье в новостройках, однако участники рынка считают, что это не более, чем хороший маркетинговый ход.