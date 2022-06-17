Квартири подорожчають, але не скоро: експерт розповів, що відбувається на ринку нерухомості України

На ринку нерухомості в Україні активність, як і раніше, низька

Підвищення облікової ставки НБУ з 10 до 25% призведе до зростання цін на квартири в новобудовах, а тому є ризики, що забудовники добудовуватимуть лише ті об’єкти, які не вимагають значних фінансових вкладень. Тому потенційні покупці все частіше звертатимуть увагу на житло на вторинному ринку.

Як розповів фахівець з нерухомості компанії KDU Realty Group Віталій Чернецький в коментарі РБК-Україна, підвищення попиту на вторинному ринку створює передумови до росту цін, проте стрибок відбудеться не в найближчі місяці.

На його думку, підвищення ключової ставки НБУ не призведе до системного зростання цін на нерухомість, доки триває воєнний стан.

"А ось після його скасування це може призвести до зростання цін, хоча зараз важко спрогнозувати на скільки", — зазначив він.

На ринку нерухомості, за словами Чернецького, зараз спостерігається застій. Хоч він і відновив свою роботу в травні, але кількість угод, як і раніше, низька, а купівля/продаж зазвичай відбувається, коли і продавцю і покупцю необхідно терміново вирішити свої питання.

Експерт зазначає, що продавці розуміють, що продати нерухомість за довоєнними цінами вже неможливо, проте намагаються скоротити збитки.

Читайте також: Категорія Нерухомість Ціни просіли, але продавці вірять у перемогу: що відбувається з нерухомістю у прифронтових регіонах країни Незважаючи на прифронтовий статус мешканці Запоріжжя, Одеси та Сум не хочуть продавати житло, впевнені, що після перемоги ціни зростуть.

Як повідомлялося раніше, в Україні забудовники знову почали продавати житло в новобудовах, проте учасники ринку вважають, що це не більше ніж хороший маркетинговий хід.