Забудовники відкрили продажі житла в новобудовах – у чому каверза

Забудовники знову почали продавати житло в новобудовах, але є серйозний нюанс.

Українські забудовники відновили продаж квартир у новобудовах — у деяких регіонах країни покупці можуть обирати вже в 9 з 10 будинків, що будуються. Про це йдеться у макроекономічному прогнозі НБУ за червень.

Згідно зі звітом, наприклад, у столиці відновилися продажі в 23% житлових комплексах, що будуються нині, в області цей показник трохи вищий — 25%. Набагато активніший цей показник у західних регіонах країни, наприклад, у Хмельницькій – 77%, Вінницькій – 85%.

В яких регіонах відновилися продажі

Рекордсменами – продажі стартували у 92% житлових комплексах, що будуються, є Волинська, Рівненська та Черкаська області.

У той же час в деяких регіонах не почалися продажі в жодному з житлових багатоквартирних будинках, що нині будуються.

Арештович для покупців житла

Проте, як зізнаються учасники ринку, ситуація з нерухомістю продовжує залишатися тяжкою.

"Відкриття продажів у новобудовах – це насамперед маркетинговий хід, який має заспокоїти потенційних покупців, що забудовники хочуть продовжити будівництво, що нове житло буде і його вже зараз можна купити. Насправді ситуація куди складніша – в умовах війни ринок завмер, покупки вкрай рідкі, а добудова об’єктів під питанням через ризики ракетних ударів.Наразі куди активніше працює ринок оренди житла, ніж його купівля-продаж. Повідомлення ж про відкриття продажів у житлових комплексах це свого роду "Арестович для покупців житла", — розповів "Телеграфу" джерело на ринку нерухомості, що побажало залишитися анонімним.

Після відкриття реєстрів нерухомості в Україні відновилися операції з купівлі-продажу житла, але як скаржаться його учасники, попит поки що невеликий, а левова частка угод, що оформлюються, припадають на оформлення тих, які не були завершені до 24 лютого.