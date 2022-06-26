Заощадити на оренді житла реально – чотири поради, як це зробити

На оренді житла можна заощаджувати в 2-3 рази якщо дотримуватись простих правил

Хоча на п’ятий місяць війни з росією ціна оренди у багатьох містах України знижується, загалом її вартість продовжує для багатьох "кусатися".

Як пишуть "Сегодня", існує кілька правил того, як можна заощадити при виборі оренди:

пошук квартири на околиці або в спальному районі, де житло зазвичай у 2-3 рази дешевше і при цьому може мати розвинену інфраструктуру та транспортне сполучення;

пошук співмешканця, варіант підходить для тих, хто не має сім’ї, зате допоможе заощадити до 50% орендної плати;

вибір житла в будинку, побудованому до 2000-го року, правда в такому разі є можливість отримати житло з менш комфортними умовами, хоч і необов’язково;

підпишіть офіційний договір про оренду, що дозволить зафіксувати ціну протягом усієї дії договору, щоправда, підходить лише для тих, хто має намір орендувати житло не менше року.

Бажаючим придбати житло експерти радять почекати, оскільки вже через 3-6 місяців прогнозують обвал цін на нерухомість. Падіння вартості може становити до 20-30% від довоєнних цін.