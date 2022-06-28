Жилье лучше купить сейчас – осенью недвижимость подорожает

Не позднее осени цены на жилье пойдут вверх, уверены девелоперы

Несмотря на сниженную покупательскую способность украинцев, девелоперы прогнозируют осенью рост цен на недвижимость. Причина в старте нового бизнес-сезона.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" в июне значительно выросла активность потенциальных покупателей, правда пока дело ограничивается звонками и консультациями, очевидно, что клиенты ищут варианты на будущее.

Компания KAN Development прогнозирует сохранение динамики спроса в течение лета. Начало бизнес-сезона осенью станет катализатором роста спроса на недвижимость и продажу, сообщила пресс-служба компании. Также в группе компаний DIM отмечают масштабный отложенный спрос на недвижимость, образовавшийся из-за потери жилья тысячами семей в результате войны.

В то же время существует категория покупателей жилья, рассматривающая инвестиции в недвижимость именно сейчас, к повышению цен на недвижимость, отмечает Черников.

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"После победы будет постепенный экономический рост, и цены на недвижимость тоже будут расти. Себестоимость уже растет, поэтому цены будут расти, но возможно из-за низкого спроса, несколько медленнее, чем себестоимость", — сообщил директор по продажам SAGA Development Герман Черников.

В группе компаний DIM прогнозируют рост цен на жилье до конца года на 10-15% в случае положительного развития событий на фронте – удачного контрнаступления, возвращения оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и т.д. При негативном для Украины сценарии ожидается падение стоимости жилья от 5% до 10%, считают в компании.

При этом по сведениям риелторов в Украине фактически рухнул рынок аренды жилья – падение цен в зависимости от категории составило от 15 до 70%.