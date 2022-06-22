Продать квартиру во время войны: что нужно знать украинцам

Во время военного положения провести сделки с недвижимостью стало сложнее

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину рынки продажи недвижимости и земли были остановлены, что было связано с ограничением доступа к государственным реестрам в интересах национальной безопасности, однако в мае продажи были возобновлены, но с определенными особенностями.

Как заключить договор купли-продажи или дарения недвижимого имущества в условиях военного положения – разъясняет "Телеграф" со ссылкой на РБК-Украина.

Нотариус – только возле дома

Предметом договора купли-продажи или дарения есть ценное имущество, такой договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Согласно общему правилу, удостоверение сделок по отчуждению (купле-продаже) имущества осуществляется по местонахождению (месту регистрации) этого имущества или одной из сторон договора. Однако во время военного положения удостоверение договора осуществляется нотариусами исключительно по расположению недвижимости.

Исключением является Киев и Киевская область. Удостоверять сделки по недвижимости в этом регионе могут как нотариусы по местонахождению такого имущества, так и нотариусы по местонахождению одной из сторон соответствующего договора.

Какие документы нужны для сделки

Примерный перечень документов, который необходимо предоставить нотариусу:

паспорта и идентификационные коды обеих сторон договора;

оригинал правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении;

технический паспорт на жилое помещение;

документы, удостоверяющие родственные отношения между лицами первой и второй степени родства.

Как найти нужного нотариуса

Напомним, нотариальные действия проводятся исключительно включенными в утвержденный Министерством юстиции перечень нотариусов, которым разрешено в условиях военного положения совершать нотариальные действия в отношении ценного имущества. Со списком таких нотариусов можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины.

Ранее сообщалось, что бомбоубежища в домах станут обязательными в Украине.

Напомним, рост стоимости стройматериалов и военная инфляция толкают цены на жилье в Украине вверх.