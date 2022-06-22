Продать квартиру во время войны: что нужно знать украинцам
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Во время военного положения провести сделки с недвижимостью стало сложнее
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину рынки продажи недвижимости и земли были остановлены, что было связано с ограничением доступа к государственным реестрам в интересах национальной безопасности, однако в мае продажи были возобновлены, но с определенными особенностями.
Как заключить договор купли-продажи или дарения недвижимого имущества в условиях военного положения – разъясняет "Телеграф" со ссылкой на РБК-Украина.
Нотариус – только возле дома
Предметом договора купли-продажи или дарения есть ценное имущество, такой договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Согласно общему правилу, удостоверение сделок по отчуждению (купле-продаже) имущества осуществляется по местонахождению (месту регистрации) этого имущества или одной из сторон договора. Однако во время военного положения удостоверение договора осуществляется нотариусами исключительно по расположению недвижимости.
Исключением является Киев и Киевская область. Удостоверять сделки по недвижимости в этом регионе могут как нотариусы по местонахождению такого имущества, так и нотариусы по местонахождению одной из сторон соответствующего договора.
Какие документы нужны для сделки
Примерный перечень документов, который необходимо предоставить нотариусу:
- паспорта и идентификационные коды обеих сторон договора;
- оригинал правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
- справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
- технический паспорт на жилое помещение;
- документы, удостоверяющие родственные отношения между лицами первой и второй степени родства.
Как найти нужного нотариуса
Напомним, нотариальные действия проводятся исключительно включенными в утвержденный Министерством юстиции перечень нотариусов, которым разрешено в условиях военного положения совершать нотариальные действия в отношении ценного имущества. Со списком таких нотариусов можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины.
Ранее сообщалось, что бомбоубежища в домах станут обязательными в Украине.
Напомним, рост стоимости стройматериалов и военная инфляция толкают цены на жилье в Украине вверх.